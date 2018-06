In meinen Albträumen gab es lange zwei wiederkehrende Motive. Einmal bin ich auf der Flucht, jemand bedroht mich, und ich versuche verzweifelt zu entkommen. Ich laufe weg, komme aber kaum von der Stelle, es ist, als würde ich in Treibsand stecken oder mich in Zeitlupe bewegen, während die Welt um mich herum in normaler Geschwindigkeit weiterläuft. Ein verbreitetes Albtraummotiv, so weit ich weiß.

Häufig bin ich in meinen Albträumen auch von Möbeln bedroht worden. Ich bin in einer Wohnung, und die Schränke, Tische, Stühle um mich herum beginnen zu wachsen, werden größer und größer, bis irgendwann kein Raum mehr für mich bleibt und die Möbel mich fast erdrücken. Bevor sie mich zerquetschen, wache ich auf, zum Glück. Diesen Traum hatte ich bis vor einigen Jahren sehr häufig. Ich weiß nicht, wo dieser Traum seine Wurzeln hat.

Lena Schöneborn 26, begann ihre sportliche Karriere als Schwimmerin, bevor sie 2001 zum Modernen Fünfkampf wechselte. Im Alter von 22 Jahren errang sie bei den Olympischen Spielen in Peking die Goldmedaille, in London tritt sie als Titelverteidigerin an.

Als junges Mädchen hing ich häufig Tagträumen nach. Wenn ich zum Beispiel einen netten Jungen kennengelernt hatte, habe ich mir gern vorgestellt, wie es wohl wäre, mit ihm zusammen zu sein. Heute bin ich zu sehr damit beschäftigt, den nächsten Tag, die nächsten Wochen und Monate zu planen und mit Terminen zu füllen. Für Tagträume bleibt da nicht viel Platz. Von sportlichen Erfolgen wie dem Olympiasieg träume ich nicht. Ich bin sehr realistisch und unterscheide zwischen Träumen und Zielen. Träume sind für mich von der Realität losgelöst. Was mich antreibt, sind konkrete Ziele, auf die ich hinarbeite. Auch wenn meine Sportart, der Moderne Fünfkampf, in gewisser Weise aus einer Art Traum geboren ist: Pierre de Coubertin hat diese Kombination aus Fechten, Springreiten, Schwimmen, Laufen und Pistolenschießen eigens für die Olympischen Spiele 1912 konzipiert. Es ist ein Sport, der Kraft, Ausdauer, Konzentration, Koordination, Präzision und Geschick mit der Waffe erfordert. Coubertin hatte den perfekten Athleten vor Augen, der alle Fähigkeiten auf höchstem Niveau vereint.

Traumhaft wäre es, wenn es gelänge, mehr öffentliches Interesse für unsere Sportart zu wecken. Es war wunderbar, zu erleben, wie ein Ereignis wie die Fußball-EM Millionen von Menschen so sehr bewegt und berührt hat, dass viele sogar ihren Alltag nach dem Spielplan ausgerichtet haben. Eine schöne Zukunftsvision für den Fünfkampf!

Für mein Privatleben wünsche ich mir, irgendwann die Gelegenheit zu finden, Berlin zu erkunden. Das ist eines der Dinge, die ich bisher dem Sport untergeordnet habe. Seit 2005 lebe ich dort, aber ich hatte bisher kaum Gelegenheit, mir die Stadt jenseits meines Viertels anzusehen, die unterschiedlichen Kieze kennenzulernen, die Clubs und Cafés, die Galerien und Museen, die Seen und Flüsse in der Umgebung. Ich habe mir schon häufiger vorgenommen, das in den Semesterferien nachzuholen, aber immer kam mir ein Wettkampf oder ein Trainingslager dazwischen. Wenn mich Freunde besuchen und bitten, ihnen die Stadt zu zeigen, ist mein Repertoire sehr begrenzt. Ich wünsche mir, dass sich das bald ändert und nicht erst nach dem Ende meiner Karriere.

