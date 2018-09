Man muss keine Angst vor dem Kochen haben. Es ist ganz leicht. Man braucht einen Herd, einen Stabmixer, ein Messer, einen Topf und ein Schneidbrett. Es hilft außerdem das Kochbuch von Yvette van Boven Homemade ( DuMont Verlag ). Sie ist Besitzerin eines kleinen Restaurants in Amsterdam , des Aan de Amstel. In ihrem Buch erklärt sie die Gerichte für alle verständlich, und das Ganze sieht bei ihr so köstlich und gemütlich aus, dass jeder nach einer 60-Stunden-Bürowoche am Sonntag doch noch Lust bekommt, Marmelade einzukochen. »Die ist ganz schnell gekocht!«, schreibt van Boven. Schneller zumindest als die Pralinen. Die misslingen nämlich in den meisten Fällen, schreibt sie. »Dann machen Sie es eben noch mal, das macht doch nichts.«

Für uns hat Yvette van Boven sich ein idiotensicheres Rezept ausgedacht. Damit auch jeder versteht, was genau zu tun ist, hat sie die einzelnen Schritte zusätzlich noch gezeichnet. (Sie ist auch Illustratorin.)

Die einzige Schwierigkeit bei diesem Rezept ist die, dass man einen Hummer umbringen muss. Das tut man, indem man ihn lebend in kochendes Wasser wirft. Tierschützer sagen, dass die Tiere leiden, deshalb solle man auf Hummer verzichten. Fischhändler und Foodies sagen, das sei nicht erwiesen, es komme vor allem auf eine artgerechte Haltung der Hummer in sauberen Becken mit richtigen Lichtverhältnissen an. Seit einiger Zeit gibt es den »Crustastun«, ein von einem Briten entwickeltes Gerät, das etwa so groß wie ein Drucker ist: Man setzt den Hummer hinein, die elektrische Durchströmung betäubt ihn innerhalb einer halben Sekunde (nach weiteren vier Sekunden ist er tot). Diese Methode wird auch vom Deutschen Tierschutzbund empfohlen, doch es gibt erst wenige Händler und Restaurants, die mit dem teuren Gerät ausgestattet sind.

In jedem Fall schmeckt eine kalte Avocadosuppe mit und ohne Hummer.

Die Suppenzutaten zusammen pürieren. Die Mischung wird kühl gestellt. Das gekochte Fleisch aus dem Hummerschwanz lösen. Sauerrahm wird in die Suppe gerührt, ein paar Estragonblätter darüber streuen, dann kommt der Hummer oben drauf oder eben nicht.

Kalte Avocadosuppe mit oder ohne Hummer (für vier Personen)



Für die Suppe: 4 geschälte und halbierte Avocados, 1/2 l Hühnerbrühe, 150 ml Milch, etwas Tabasco, ein Schuss Wodka, Saft von 1 Zitrone , Salz



Für das Topping: 125 g Sauerrahm, ein paar Blätter Estragon, 1 ganzer Hummer