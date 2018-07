Die Gesellschaftskritik heißt Nordkorea in der Weltgemeinschaft des Klatschs willkommen. Jahrelang steuerte das Land zur internationalen Tratschgesellschaft nur Fotos von Kim Jong Il bei, dem alten Diktator, wie dieser mit unbeweglicher Miene vor den Produkten seines Landes stand und manchmal in Richtung eines produzierten Gegenstands deutete. Subtext: Oh, ein Buch. Oh, ein Schuh. Oh, ein Apfel. Oh, ein Computerbildschirm. Kaum einer druckte sie, warum auch? Kein Drama, keine Frauen, keine Bauchmuskeln, keine Babys. Wenig anzufangen war auch mit der einzigen privaten Information, die der Diktator von sich preisgab: dass in der Stunde seiner Geburt ein Stern und ein doppelter Regenbogen am Himmel erschienen seien.

Sein Sohn und Nachfolger Kim Jong Un hat nun eine neue Ära begründet. Erstmals in der Geschichte des Landes zeigte er sich mit einer Frau an seiner Seite, bei der Eröffnung eines Vergnügungsparks in Pjöngjang . Unklar ist allerdings die Identität der Begleiterin des Diktators. Laut unbestätigten Agenturmeldungen könnte es sich bei der Unbekannten, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, um Hyon Song Wol handeln, der Sängerin der »Elektromusikband Pochonbo«. Das nordkoreanische Fernsehen identifizierte die Frau hingegen als Ri Sol Ju, die bereits mit Kim verheiratet sein soll.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Es gibt keine genaueren Informationen darüber, wer Ri Sol Ju ist, wie lange sich das Paar kennt oder seit wann es verheiratet ist. Laut Geheimdienstberichten könnte Ri Sol Ju vor einigen Jahren Südkorea besucht haben und Gesang in China studiert haben. Spekulationen zufolge könnte es sich bei Hyon Song Wol und Ri Sol Ju um dieselbe Person handeln. Möglicherweise hat Kim Jong Un mit der Frau bereits ein Kind, dessen Geschlecht allerdings unbekannt ist. Unklar ist auch, ob der neue Stil des Jungdiktators eine wirtschaftliche Öffnung signalisiert oder nicht.

Als gesichert gilt, dass die Popularität von Hyon Song Wol, der Pochonbo-Frontfrau, mit dem Song »Frau im Sattel eines Rosses« in Nordkorea vor einigen Jahren einen Höhepunkt erreicht hat. Kurz darauf ist sie aus der Öffentlichkeit verschwunden, um möglicherweise einen Offizier zu heiraten. Weitere erfolgreiche Titel von Pochonbo heißen »Schritte von Soldaten«, »Ich liebe Pjöngjang« und »Sie ist eine ehemalige Soldatin«. Fest steht ebenso, dass mit dem Betreten Nordkoreas der Weltbühne ein ganz neuer Ton in der Gossip-Berichterstattung angeschlagen wurde.