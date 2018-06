Die Skandale um die Organspende haben in den vergangenen Wochen das Vertrauen der Bürger untergraben - 21 Prozent sagen, dass ihre Spendenbereitschaft heute geringer ist als vor den Enthüllungen. Aber was ist eigentlich passiert? Das kann man nur verstehen, wenn man den komplizierten Ablauf einer Organspende kennt. Wir schlüsseln in dieser Grafik auf, wie das Organ vom Spender zum Empfänger kommt und welche deutschen und internationaen Insitutionen daran beteiligt sind. Und wir zeigen auch, an welchen Stellen der ordnungsgemäße Ablauf manipuliert wurde und welche Maßnahmen in Zukunft solche Manipulationen verhindern könnten.

