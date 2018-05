61, geboren im südfranzösischen Arles, ist Modedesigner und Gründer des Modeunternehmens Christian Lacroix, das 2009 in die Insolvenz ging. Ermutigt zu einer Laufbahn als Designer hat ihn seine Frau Françoise Rosenthiel, die er Anfang der siebziger Jahre in Paris kennenlernte und die ihn in die Modewelt einführte.