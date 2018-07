Da wäre etwa Artikel 117034, es ist ein Verkehrsschild mit der Aufschrift »Mäharbeiten«, ziemlich schlicht, schwarze Schrift auf weißem Grund, 231 mal 420 Millimeter, 30 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, in größerer Ausführung auf Anfrage. Oder das Grabkammer-System Splus mit patentiertem Sauerstoffaustauschsystem und mit Kohle-Aktiv-Filter zur Eindämmung der Verwesungsgase – auch bei frostiger Witterung leicht zu öffnen, Preis auf Anfrage.

Zugegeben, das sind die exotischeren Artikel aus dem Gemischtwarenangebot von Klaus Josef Lutz, aber im Prinzip ist es so: Der Bauer fährt mit dem frisch geernteten Brotweizen im Hänger beim BayWa-Lager vor, schaut sich um nach Dünger, Gummistiefeln und Zündkerzen für seinen Traktor, kommt auf die Idee, dass er auch mal wieder einen neuen Traktor gebrauchen könnte, in jedem Fall aber ein paar Hektoliter Heizöl, damit die Kühe im Stall und die Bauersfrau im Schlafzimmer nicht frieren.

Die BayWa verkauft alles, was Bauern brauchen können, um Getreide, Obst oder Gemüse anzubauen (und noch mehr). Sie kauft ihnen im Gegenzug das angebaute Getreide, Obst und Gemüse ab. Und verkauft es dann weiter. Das ist, in Kürze, das Geschäftsmodell der Bayerischen Warenvermittlung, kurz BayWa, des größten Agrarhändlers in Europa. Klaus Josef Lutz ist seit 2008 der Chef.

Der BayWa-Turm im Münchner Osten: ein quadratischer Kasten, in den späten sechziger Jahren in präolympischer Erneuerungseuphorie auf jener Wiese nach oben gezogen, auf der sich der kleine Klaus Josef Lutz immer die Knie schorfig gekickt hatte.

Kein Ministerpräsident und kein Minister legt sich mit der BayWa an

Heute sitzt Lutz in diesem Turm, Etage 16, aus dem Fahrstuhl nach links. Er schaut von seinem Schreibtisch auf ein Großstadtstillleben von Enzo Arduini – römischer Meisterschüler, sein Lieblingsmaler. Nach rechts auf eine gelb-schwarze Farbkomposition (die Münchner Stadtfarben) im Goldenen Schnitt. Und nach links auf den weiß-blauen Himmel über den wie gemalten Kirchtürmen der Landeshauptstadt. Ein bisschen nach vorn gerichtet, das alles, dabei doch ziemlich lokal und bayerisch, mit, wie Lutz betont, vom Vorgänger übernommenen Möbeln: Das sagt schon mal ziemlich viel aus über die BayWa, wie Lutz sie sieht und gesehen wissen will. Das sagt Lutz’ Sprache: eine Melange aus anglisiertem Managersprech und dem Altmünchner Timbre eines Monaco Franze. Das sagt seine Kleidung: heute ein nachtblauer Nadelstreifenanzug, aber – zum Missfallen seiner norddeutschen Pressesprecherin – gerne auch mal ein Janker. Und das sagt sein Terminkalender für die nächsten zwei Wochen: ein Bauerntreffen im Oberbayerischen, eine Konferenz in Berlin und nach Paris ein Abstecher nach Neuseeland. Lutz und seine BayWa: ein bayerischer Riese auf dem Weg zu einem internationalen Player.

»Die BayWa ruht immer noch auf den drei Grundsäulen Getreidehandel, Energie , Baustoffe. Aber wir sind inzwischen ein global tätiges Business«, sagt Lutz. Vor allem seit der Konzern im Frühjahr die Mehrheitsanteile an dem neuseeländischen Obst- und Gemüsehändler Turners & Growers übernahm, hat die BayWa-Weltkarte, die Lutz seinen Gästen gerne zeigt, nur noch wenige graue Flecken: Grönland im Norden, ein bisschen Osteuropa in der Mitte, Teile von Südamerika und Afrika auf der südlichen Halbkugel. Ansonsten ist die Weltkarte grün, BayWa ein globaler Player.

Lutz will die BayWa umpflügen. Er will eine andere BayWa als jene, die sie lange war.

Einen Pfarrer, einen Feuerwehrkommandanten, einen Dirigenten für die Blaskapelle und einen örtlichen BayWa-Chef: Viel mehr braucht ein bayerisches Dorf nicht, damit es funktioniert. Der Bäcker und der Fußballtrainer: schon Luxus. Während aber die Pfarrer mittlerweile unter Generalverdacht stehen, die Feuerwehr und die Blaskapellen keinen Nachwuchs mehr finden, musste sich der BayWa-Chef noch nie Sorgen machen.

1923 aus dem Zusammenschluss der Bayerischen Zentral-Darlehenskasse mit sieben Darlehenskassenvereinen gegründet, sollte die BayWa mit ihren 149 Lagerhäusern und 241 Nebenlagern den Bauern die Produktion und den Absatz ihrer Waren erleichtern. Zu einer Zeit, da die Hälfte der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebte und Bayern gegenüber dem früh industrialisierten Ruhrgebiet hoffnungslos zurücklag. In nationalsozialistischer Zeit wurde die BayWa zentraler Akteur in der »Erzeugungsschlacht«, es kam auch vor, dass Synagogen zum BayWa-Getreidelager umfunktioniert wurden. Die BayWa ist bayerische Staatsräson. »Gott mit dir, du Land der Baywa / deutscher Dünger aus Phosphat / Über deinen weiten Fluren / liegt Chemie von fruah bis spaat«: So verballhornten 1982 die Biermösl Blosn die Bayern-Hymne. Das Lied wurde vom Bayerischen Rundfunk boykottiert, ein Schulbuch, in dem der Text stand, musste auf Geheiß des Bildungsministeriums eingestampft werden. Auch heute: kein Ministerpräsident, kein Landwirtschaftsminister, der es wagen würde, sich mit der BayWa anzulegen.