Bei Rantum ist Sylt am schmalsten, nur 500 Meter Land, rechts und links die Nordsee . An dieser Stelle, so wird befürchtet, könnte die Insel eines Tages auseinanderbrechen. Deshalb fahre ich hier besonders vorsichtig. Wäre doch peinlich, wenn sich ein Riss in Deutschlands liebstem und teuerstem Eiland auftäte, ausgelöst durch die Vibrationen des röhrenden 6,2-Liter-Motors, und diese wunderbare Roadmovie-Strecke damit unpassierbar würde.

Das Chevrolet Camaro Cabrio wurde nicht für den dezenten Auftritt gebaut. Doch schon beim Start in Hörnum, am Südende der Insel, erweist es sich als perfektes Vehikel für die Fahrt ans nördlichste Ende Deutschlands: rot-weiß lackiert wie der Leuchtturm dort und unter der Motorhaube beinahe ebenso gusseisern. Der Camaro ist ein klassisches muscle car ; man darf durchaus an einen Steroid-Bizeps denken.

Alle Folgen der Serie "Von A nach B" aus dem ZEITmagazin © .marqs/Photocase

Sanft fließt die Landschaft vorbei, über mir kreischen die Möwen, gelegentlich lugt das bunte Segel eines Kitesurfers zwischen Reetdächern über die grasbedeckten Dünen. Wo offen fahren, wenn nicht hier, mit Meerluft im Gesicht? Durch sein sanft abgestimmtes Fahrwerk und die leichtgängige Lenkung eignet sich der Camaro durchaus zum Cruisen, wenn man eine Handbreit Luft unterm Gaspedal lässt. Doch bleibt der Genuss etwas eingeschränkt. Dieser Bodybuilder will permanent seine Muskeln zeigen und verlangt uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Kurz vor Westerland verlasse ich die Landstraße und biege ab nach Keitum, einem schon irreal idyllischen Ort mit jahrhundertealten Kapitänshäusern. Jeder Blick ein Postkartenmotiv. Über herausgeputzte grüne Alleen geht es nach Wenningstadt-Braderup, einer vorwiegend aus Ferienwohnungen bestehenden Gemeinde, die daran erinnert, wie sehr auch Sylt gentrifiziert ist. Viele Sylter wohnen auf dem Festland, weil sie sich eine Wohnung auf der Insel nicht mehr leisten können. Oder sie verkaufen ihre Häuser, um auch mal schnell Millionär zu werden.

Vorbei an den Schaufenstern der Bling-Bling-Läden von Kampen, nächste Station. Links das Rote Kliff, die überraschende, über 50 Meter hohe Steilküste. Danach kommt nur noch Natur. In Richtung Norden wird Sylt überraschend leer. Sattgrüne Salzwiesen. Ein paar Dünen ab und an. Schafe. Wald. Ganz oben im Norden der Insel, am Ellenbogen, gibt es nur noch Sand, Wasser und Himmel. Ich stelle den Motor ab. Herrlich, diese Ruhe.

Technische Daten

Motorbauart: 8-Zylinder-Benzinmotor

Leistung: 318 kW (432 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 5,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

CO2-Emission: 329 g/km

Durchschnittsverbrauch: 14,1 Liter

Basispreis: 43.990 Euro

Margit Stoffels ist Mitarbeiterin beim ZEITmagazin