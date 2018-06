Der Hahn auf der grünspanumzogenen Stele blickt triumphierend landeinwärts, seine linke Kralle stützt sich auf einen Globus. Die Säule misst 6,25 Meter und ist eigentlich eine Kanone; seit 1833 steht sie im Militärhafen der bretonischen Festungsstadt Brest. Vorher befand sie sich in Algier, nun aber wollen die Algerier das Trumm zurückhaben. Aus dem französischen Verteidigungsministerium verlautet vorsorglich, auch Frankreich betrachte die Kanone als Bestandteil des militärhistorischen Erbes. Und schon sind wir mitten in der algerisch-französischen Geschichte mit all ihren Absonderlichkeiten und Abscheulichkeiten.

Die im Jahr 1542 von einer venezianischen Werkstatt für den türkischen Pascha Hassan gegossene Bronzekanone war einst die mächtigste Waffe des Mittelmeeres. Ihre Reichweite betrug fast fünf Kilometer. Geschichte machte sie indes als Hinrichtungsinstrument. Das war am 26. Juli 1683, als ein apostolischer Vikar vor ihre Mündung gebunden wurde. Der Gottesmann, ein Schüler des heiligen Vinzenz, hieß Jean Le Vacher und lebte in Algier, das damals zum osmanischen Reich gehörte.

Le Vacher bekleidete zugleich das Amt des französischen Konsuls und übte eine wichtige Funktion in der damaligen Sklavenwirtschaft aus. Denn nicht nur, dass er europäischen Galeerensklaven, die von Piraten und anderen Ausbeutern weniger als das Nötigste zum Leben erhielten, materiellen und spirituellen Beistand leistete, nein, er sammelte auch Geld für deren Loskauf ein. Und weil die Franzosen ihrerseits Algerier versklavten, vermittelte Le Vacher immer wieder Tauschgeschäfte. Über die kam es freilich oft zum Streit. Als sich in Algier ein neuer Statthalter namens Mezzo Morte an die Macht putschte und Frankreich den Krieg erklärte, wurde die Situation des Vikars ungemütlich.

In Le Vachers Unglücksjahr legten Kanonenboote des Sonnenkönigs Ludwig XIV. die algerische Hauptstadt in Schutt und Asche. Alle Vermittlungsversuche des Priesters hatten nichts geholfen, Mezzo Morte ließ ihn als Verräter bestrafen. Der neue Herr soll auch persönliche Gründe gehabt haben, dem Vikar Übles zu wollen: Er habe ihm vor dessen Machtergreifung ein Christenfräulein entwunden. Heißt es in der christlichen Geschichtsschreibung.

Sein Henker rief dem Franzosen noch zu, er könne sich retten, indem er fortan den Turban trage, also Muslim werde, was Le Vacher zurückwies. Dann wurde gezündet. An den Stellen des Meers, in die seine Leichenteile fielen, sollen Feuersäulen aufgestiegen sein. Einigen Quellen zufolge war die Kanone seither unbrauchbar; andere behaupten, sie habe Mezzo Morte später noch öfter zu Hinrichtungen gedient. Von den Franzosen zum Andenken an Le Vacher "La Consulaire" genannt, gelangte sie schließlich als Kriegsbeute nach Brest, nachdem der Bürgerkönig Louis Philippe 1830 das Land zur Kolonie gemacht hatte.

Da steht sie nun, auf einem Parkplatz, am Schutzgitter lehnen Fahrräder. Militärisches Sperrgebiet, besichtigen lässt sie sich nur aus der Ferne. Immerhin stellt das Marinemuseum der Brester Zitadelle die hölzernen Modelle für den Hahn sowie für die Reliefs des Granitsockels aus. Eines zeigt eine griechisch-französische Heldengestalt, begrüßt von einer Afrikanerin, die sich barbusig unter einer Palme räkelt: "Das durch die Wohltaten Frankreichs und der Zivilisation erlöste, neu belebte und aufgeklärte Afrika."

Und um dieses Ding, auf das weder Algerier noch Franzosen stolz sein können, sollen sich nun Begehrlichkeiten ranken? Tatsächlich brandet die Forderung nach Rückerstattung seit vielen Jahren immer wieder heran; in diesem Jahr freilich, in dem Algerien den 50. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiert, wird sie politisch. Algerische Vereine, Tageszeitungen und Facebook-Seiten führen eine regelrechte Kampagne für die Rückgabe von "Baba Merzoug", wie der Koloss auf der anderen Seite des Mittelmeers heißt, "Vater im Glück".

In Paris steigt Nebel auf. Das Verteidigungsministerium verweist Fragende an das Außenministerium. Am Quai d’Orsay wiederum verlautet, es liege "keine offizielle Bitte algerischer Stellen" vor. Nun, natürlich nicht, vor allem kein Schriftstück. Die Angelegenheit ist zu heikel, wird also offiziös statt offiziell verhandelt.

Denn sie betrifft jetzt auch Frankreichs Präsident François Hollande. Der wird demnächst nach Algier reisen. Irgendeine geschichtsträchtige Geste muss schon sein, denn Frankreich will die Beziehungen mit Algerien verbessern, schon wegen der aus der Sahara drohenden Terrorgefahr, der man nur gemeinsam Herr werden kann. Entschuldigen allerdings will sich die ehemalige Kolonialmacht für überhaupt nichts. Stattdessen könnte die Rückgabe der Kanone ins Spiel kommen.

Auch wenn es sich angesichts der Probleme der Algerier fragen ließe, ob Baba Merzoug ihnen nicht besser gestohlen bleiben kann.