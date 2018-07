Da wäre ich vorsichtig. Man neigt gerne dazu, aus einmaligen Ereignissen zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Sicher ist es ein Dämpfer für diese junge Partei. Die Grünliberalen haben einen erstaunlichen Aufstieg hinter sich. Die Partei gibt es erst seit fünf Jahren. Heute sind sie mit zwölf Mitgliedern im Nationalrat und mit zwei im Ständerat vertreten.

Es gibt ja unzählige Gründe, um mit "seiner" bisher gewählten Partei unzufrieden zu sein. Gemessen an idealen Vorstellungen, ist die Vorstellung der meisten Parteien eher bescheiden. Da versucht man es doch einmal mit etwas Neuem. Ökologisch und liberal, so falsch kann das doch nicht sein. Viele haben gemeint oder zumindest gehofft, diese Partei entspreche ihren Vorstellungen. Und solange sie noch nichts gemacht hatte, sprach auch nichts dagegen.

Der Reiz und die Unschuld des Neuen verliert sich aber – gerade durch den großen Erfolg – rasch. Die Grünliberalen politisieren zwar grün, in vielen anderen Bereichen aber weit rechts. In Finanz- oder Ausländerfragen politisiert diese Partei näher bei der SVP als die bürgerlichen Mitteparteien. Wenn man ihren Exponenten in der Asyldebatte des Nationalrats zuhörte, spürte man eine soziale Kälte, die einen frieren lässt.

Markus Notter Der Autor ist Alt-Regierungsrat, Präsident des Zürcher Europa-Instituts und ZEIT-Kolumnist.

Überhaupt scheint bei den Grünliberalen ein technokratisches Politikverständnis die Oberhand zu gewinnen, das nicht recht zu den Anliegen der Ökologie in einem umfassenderen Sinn passen will. Diese Partei brauchte dringend eine Klärung ihres Profils. Andernfalls werden die Grünliberalen ebenso rasch von der Bildfläche verschwinden, wie sie aufgetaucht sind.