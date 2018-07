Um die Karte zu vergrößern, klicken Sie bitte hier .

Heißt es nicht dauernd, auf dem Lande bestehe ein Mangel an Hausärzten? Ist es da nicht wenigstens schön, dass es so viele Krankenhäuser gibt, in denen Nieren, Lebern oder Herzen verpflanzt werden können? Kein einziges Universitätsklinikum, das sich nicht am Verpflanzen beteiligen würde. Wenn eine chirurgische Station die Lizenz dazu erlangen möchte (weil so eine Transplantation Geld und Ehre bringt), bewirbt sie sich beim Land – und muss nachweisen, dass sie die Technik und das Know-how dazu hat.

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Und so entstanden in den neunziger Jahren zu viele Transplantationszentren, die zu wenige Organe zum Verpflanzen haben. In Fulda gab es 2010 elf Nierentransplantationen, in Ulm nur sieben. Was passiert dort mit den Gerätschaften sonst so im Jahr? Teuer ist das jedenfalls. Ist es wenigstens besser für die Patienten, so viele Zentren zur Wahl zu haben – weil sie näher am Zuhause sind? Macht keinen großen Unterschied: Für die Nachsorge sind Fachpraxen zuständig – und von denen gibt es überall genug, glücklicherweise.