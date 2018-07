Irgendwie leuchtet es ja ein, dass die Steuern auf Kapitaleinkünfte nicht niedriger sein sollten als die auf Löhne und Gehälter. Das sind sie bei uns aber zurzeit, jedenfalls bei den Gutverdienenden. Spitzenverdiener zahlen maximal 47,5 Prozent Einkommensteuer. Auf Kapitalerträge werden höchstens 25 Prozent fällig. Bei Normalos unterscheiden sich beide Steuersätze kaum.

Die SPD, die die Abgeltungsteuer einst eingeführt hat, hält diese neuerdings für zu niedrig. Sie hat 2011 beschlossen, den Satz von 25 auf 32 Prozent zu erhöhen, falls sie wieder an die Macht kommen sollte.

Was würde das zum Beispiel für einen Sparer, der 30.000 Euro zurückgelegt hat, bedeuten? Liegt das Geld auf einem Sparbuch der Sparkasse Köln-Bonn, bekommt er magere 0,30 Prozent Zinsen, das sind 90 Euro im Jahr. Das gleicht nicht einmal die Inflation aus, denn die raubt ihm beim gegenwärtigen Tempo 510 Euro an Kaufkraft. Real ist er nach einem Jahr also um 420 Euro ärmer. Immerhin: Die Steuererhöhung träfe ihn nicht, denn dieser Sparer liegt mit seinen Zinsen weit unter dem Freibetrag von 801 Euro. Ein Ehepaar, das sein Geld in Bundesanleihen anlegt, kann die Einkünfte aus einem Vermögen von bis zu 106.000 Euro kassieren, ohne Abgeltungsteuer zu zahlen, denn bei den heutigen niedrigen Zinsen sind die Einkünfte nicht höher als 1600 Euro. Viele Anleger träfe eine Steuererhöhung derzeit also nicht.

Leider ist es aber auch so, dass 16 Prozent aller Sparer in Deutschland Steuern auf Zinsen zahlen, obwohl sie es gar nicht müssten. Das ergibt sich aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der Bank of Scotland. Die Leute wissen meist nicht, dass sie ihrer Sparkasse oder Bank einen Freistellungsauftrag geben müssen. Tun sie es nicht, wird ihnen von ihren Zinsen automatisch ein Viertel abgezogen. Es trifft vor allem die Jungen, die sich mit solchen Dingen nicht auskennen. Der Studie zufolge hat jeder dritte Sparer im Alter von 18 bis 29 Jahren seiner Bank keinen Freistellungsauftrag erteilt. Von ihren Minizinsen bleibt ihnen daher noch weniger übrig.