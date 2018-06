Beim Knutschen gab’s bislang klare Regeln: Man brauchte wenigstens zwei Personen, die physisch nah beieinander sind. Sonst wurde nichts aus dem Vergnügen. Das Küssen war Körper pur. Ohne ihn ging nichts. In unserer digitalen Zeit, in der Altenheime mit Roboterrobben und Roboterbabys versorgt werden, damit die alten Menschen sich an sie kuscheln können, und in der die Jugend voll verkabelt durch die Straßen rennt, war das natürlich ein Affront: Wir jetten doch die ganze Zeit von einem Ort zum anderen und sehen unseren Partner kaum, wie kann das sein, dass wir ihn noch nicht mal über unser iPhone knutschen können, schienen die Totalvernetzten in die Welt zu schreien.

Ein Glück, dass Hooman Samani die Rufenden erhört hat. " Kissenger " heißt die Erfindung des Professors für Robotertechnik an der Staatlichen Universität von Singapur, die seit einigen Tagen, mit großem Freudenjuchzen bedacht, durchs Netz wabert und aussieht wie ein aufgeblasenes Tamagotchi mit Schnäuzermund.

Jeder kann den Kissenger, eine Wortzusammensetzung aus kiss wie Kuss und messenger wie Überbringer, mit einem USB-Kabel an seinen Computer anschließen. Und wenn der Freund oder die Freundin in Tokio sitzt und das gleiche Gerät hat, dann kann das Knutschen beginnen: Lippen auf den überdimensionalen Mund aus Silikonpolstern drücken, und schon schießt der Kuss, zerstückelt in Druck und Vibration, durchs Internet zum Partner-Kissenger.

Der Zungenkuss geht noch nicht

Einmal davon abgesehen, dass es bislang nur das Basismodell gibt – noch befindet sich der Kissenger in der Testphase, und so tolle Dinge wie Zungenküsse bleiben wohl weiterhin der virtuellen Welt verwehrt –, hat das neue Gerät für unsere bindungsscheue Gesellschaft einige Vorteile: Vielleicht-Verknallte können mit dem Kissenger unverbindlich testen, ob sich das Küssen überhaupt lohnt; Vielknutscher müssen nicht mehr in die Disco gehen, sie können sich ein Knutschadressbuch anlegen und ihre Favorites speichern. Für Fremdknutscher wird das Leben auch einfacher: Wenn der Partner überraschend reinkommt, kann so ein Kissenger viel schneller im Schrank verschwinden als jeder echte Knutschpartner.