Weiche, farbige Kreide. »Wohlers bleibt!« So steht es, weiß mit rosa Schatten, an den Schaufensterscheiben der Hamburger Buchhandlung Wohlers, und, Grün an Gelb, auf dem Gehweg davor: »Dafür sorgen wir!« Seit drei Monaten erneuert Meret Steen jeden Morgen diese Schrift, bessert aus, was Füße weggeschubbert haben, hartnäckig ist sie, die freischaffende Künstlerin, eine kleine Person mit hübscher Hochsteckfrisur. Sie wischt sich die Finger ab und sagt: »Wohlers ist ein Exempel. Es geht hier um einen Angriff auf geistige Werte.«

Die Buchhandlung Dr. R. Wohlers & Co ist 79 Jahre alt, seit 1954 residiert sie in der Langen Reihe hinter dem Hauptbahnhof, ein Laden, bewacht von eisernen Säulen, aus denen runde Mädchenköpfe spinxen. Im Juni kam die Mieterhöhung, von 1.400 Euro auf 4.100 Euro. Ein Zahlendreher? Noch bevor Jürgen Wohlers, Enkel des Firmengründers, lachen konnte, kam die Kündigung. Eine juristisch fein abgestufte Abservierung. Zum 1. Januar 2013 soll die Buchhandlung weg sein. Dagegen läuft der Stadtteil St. Georg Sturm.

100 Demonstranten hatte die Polizei am 6. Juni erwartet, es kamen 800. Straßensperrung! Beim zweiten Mal sperrte die Polizei die Straße gleich. Aber wer hätte erwartet, dass seit Juni an jedem Dienstag die Aktivisten vor Wohlers stehen, wenn Jendrusch & Partner, Makler und Inhaber des Objekts, mit Interessenten kommen?

St. Georg ist ein cooles Viertel. Man kommt vom Hauptbahnhof, schon steigt der Räucherstäbchenduft in die Nase, der vom Inder OM her über die Straßencafés weht. Man sieht Bulldoggen breitbeinig heranstaksen und Buggys im Slalom. Links unten im Keller Das Dorf, Ulrich Tukurs Lieblingskneipe, drüben wohnt die Schriftstellerin Peggy Parnass. Weiter hinten liegt das Café Gnosa, ein Schwulentreffpunkt im Retro-Schick, dazwischen Wasserpfeifen und das Nähmaschinen-Haus, bei Bruno Prien gibt es Eisenwaren. Nicht mehr da: das Kräuterhaus mit den leckeren Still-Tees. Verschwunden der Märklin-Laden. Wo einst das Bettenhaus war, hängt jetzt It-Designerware.

Straßenstrich und Drogenhandel hatten St. Georg einst in Verruf gebracht. Die Hansestadt investierte eine dreistellige Millionensumme in die Sanierung alter Wohnsubstanz, in hübsche Piazze und frisches Grün. Fast unbemerkt blieb, was jetzt auf der Website von ImmobilienScout24 nachzulesen ist: die Wahnsinnslage! Nur ein paar Schritte zum ICE! Um die Ecke das Deutsche Schauspielhaus! Die Außenalster! Wohnungsmieten jetzt bis zu 16 Euro pro Quadratmeter...

Man will es verstehen. Müsste nicht gerade die Gentrifizierung einem Buchladen nützen, dessen linkes Schaufenster acht antiquarische Kostbarkeiten zu Rembrandt zeigt und dessen rechtes Fenster alles, was an Belletristik neu und interessant ist? Müsste nicht gerade die schicke Kundschaft hier kaufen? »Von diesen Leuten habe ich kaum jemanden gesehen«, sagt Wohlers. »Die bestellen ihre Bücher wohl übers Internet.«

Wohlers ist der norddeutsche Typ. Blaues Polo, blonde Haare. Wir sitzen hinten im Laden, und er schaut über seine Lesebrille nicht ohne Spott auf sich. Vor Jahren hatte er die Option, den Mietvertrag zu verlängern. Aber er habe gedacht, dass es so laufe wie unter Hanseaten üblich – dass man sich einige, »und gut ist«. Da sei er zu arglos gewesen.