Oskar Schlemmer ist ein bedeutender Vertreter der Klassischen Moderne, entsprechend begehrt sind seine Werke auf dem Kunstmarkt. Allerdings ist das Angebot vor allem von Ölbildern aus seiner besten Schaffensphase zwischen 1929 und 1933 sehr rar; manche dieser Werke erzielen daher erstaunlich hohe Preise. In New York wurden 2006 zwei Gemälde für gut 1,7 Millionen Dollar (Doyle) respektive 1,2 Millionen Dollar (Sotheby’s) verkauft, in London brachte die Große Sitzendengruppe I von 1931 bei Christie’s über 2,5 Millionen Dollar inklusive Aufgeld.

So war die Aufregung groß, als bekannt wurde, dass gleich 62 Werke aus dem Nachlass des Bauhaus-Meisters verkauft werden sollten, die noch nie zuvor zum Verkauf gestanden hatten. Der Katalog war gedruckt, alles war zur Auktion bei Lempertz in Köln bereit. Doch mit einer einstweiligen Verfügung platzte der Verkauf. Die bereits seit Jahren geführte Auseinandersetzung der Schlemmer-Erben eskalierte. Die Bilder wurden per Gerichtsbeschluss an einen Treuhänder übergeben, seit 2008 liegen sie nun in einer Spedition.

In einer erneuten Gerichtsverhandlung soll nun am 28. September entschieden werden, wie mit den 62 Gemälden, Pastellen, Aquarellen und Zeichnungen verfahren werden soll. Es ist ein unwürdiger Streit, geprägt von Neid und Misstrauen. Das großartige Werk droht dabei in den Hintergrund zu geraten.

Dabei hätte es gerade Oskar Schlemmer verdient, dass man seiner angemessen gedenkt. Viel Leid musste er in seinem Leben erdulden. Nach seiner Zeit am Bauhaus, nach zahlreichen internationalen Ausstellungsbeteiligungen und vielen Aufträgen für Bühnengestaltung endete sein fruchtbares Künstlerleben abrupt mit der Machtergreifung Hitlers. Den Verunglimpfungen etwa als "Kunstbolschewist" vermochte Schlemmer nicht zu trotzen, seine geistige, seine körperliche Widerstandskraft versiegten, er starb 1943, noch keine 55 Jahre alt.

1987, nach dem Tod seiner Witwe, fiel der Nachlass an die Tochter Ute-Jaina und an die Enkelin Janine, die Tochter von Uta-Jainas bereits 1981 verstorbener Schwester Karin. Der Reigen der Unübersichtlichkeiten begann. Ute-Jaina und ihr Sohn Raman machten bald deutlich, wie sie die Pflege des Nachlasses verstanden. Sie ließen keinen Zweifel daran, dass so manche Schenkung, so mancher Verkauf der Werke aus dem Besitz der Witwe nicht im Sinne der späteren Erben gewesen war.

In der Folge wurde das in der Staatsgalerie Stuttgart konservierte Depot aufgelöst und ging in die Hände der Tochter und ihres Sohnes Raman. Das war 1999. Im selben Jahr wurde auch Schlemmers berühmte Bauhaustreppe als Leihgabe in die Ausstellung Das XX. Jahrhundert vom MoMA nach Berlin geliehen. 1933 hatte Schlemmer sie an den New Yorker Architekten Philip Johnson verkauft, der sie dem MoMA schenkte. Ute-Jaina versuchte das Bild mit wenig stichhaltigen Argumenten zu konfiszieren. Naturgemäß schwand damit umgehend die Bereitschaft internationaler Museen, Schlemmer-Bilder nach Deutschland auszuleihen.

Die Enkelin Janine Schlemmer hatte über ihre Mutter Karin einige Arbeiten des Großvaters direkt geerbt. Sie sind im 1979 erstellten kritischen Werkverzeichnis der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken Schlemmers vermerkt. Nach dem Tod der Großmutter war die Enkelin zudem zu gleichen Teilen am gesamten Nachlass erbberechtigt. Nur, wo waren die Werke des Großvaters? Die juristischen Scharmützel begannen.