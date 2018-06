Es gibt eine chinesische Seifenoper, die heißt: 4-2-1. Sie widmet sich Chinas großem Dilemma. In der Volksrepublik kommen auf ein Kind im Schnitt zwei Eltern und vier Großeltern. Das bedeutet, dass auf Dauer gesehen immer weniger junge Leute immer mehr alte Menschen zu versorgen haben. 1980 war der Durchschnittschinese gerade mal 22 Jahre alt, inzwischen ist er 34,5, im Jahr 2050 wird er 49 sein. Der demografische Aufbau gleicht dem in einem voll entwickelten Industrieland. Aber China wird alt werden, bevor es reich wird.

Schuld daran ist vor allem die Einkindpolitik, die im Jahr 1978 begann, auch wenn schon zuvor die Fruchtbarkeit zurückging. Der Wandel übt wahnsinnigen Druck auf das ohnehin schwach entwickelte Sozialsystem aus. Drastisch ist die Lage auf dem Land, wo mehr als 70 Prozent der Senioren leben. "Mehr als 10 Millionen junge Menschen verlassen im Jahr ihre Dörfer", sagt Jiang Xiangqun vom Institut für Soziologie und Bevölkerungsstudien der Renmin-Universität. Wer aufs Land fährt, kann das sehen. Alte gebrechliche Bauern bestellen dort von Hand die Felder. Schulen sind verwaist oder werden nur noch wenig besucht, mancherorts haben sie nur noch für zwei Schüler geöffnet.

Sprich: Der aktuelle Vorteil Chinas, nämlich der Zugriff auf einen gigantischen Pool günstiger Arbeitskräfte, entfällt in Zukunft. Von 2013 an schrumpft die arbeitsfähige Bevölkerung, von 2030 an wird China wohl Arbeitskräfte aus anderen Ländern importieren.

Die ganze chinesische Wirtschaft wird sich umstellen müssen. Soeben wurde das Rentenalter heraufgesetzt. Die Löhne sind gestiegen. China wird mehr Hightech anbieten müssen und seine Bürger besser ausbilden. Schon heute geben die viel Geld für Nachhilfeunterricht, Auslandsstudium und sonstige Bildung aus.

In Deutschland kennt man sie natürlich bestens: die Probleme einer alternden Gesellschaft, die sich nur noch durch hervorragende Bildung vor dem Abstieg retten kann. Das Durchschnittsalter beträgt hier etwa 45 Jahre, Tendenz rasant steigend. Interessanterweise gibt es trotzdem Sozialforscher, die dieser Entwicklung etwas Positives abgewinnen können. "Wir haben den Umschwung von extensivem Wachstum auf intensives Wachstum zu schaffen", sagt Heinz Bude von der Universität Kassel. Weg also von einem Wachstum, das immer mehr Menschen, Arbeitsstunden, Ressourcen braucht. Eine Herausforderung und vielleicht eine Chance.

Wie das gehen kann? Deutschland könnte Schlüsseltechnologien entwickeln und Erfahrungen mit dem Altern sammeln – und dadurch wettbewerbsfähiger werden. Schon heute sind ja Medizintechnikspezialisten aus Deutschland Weltmarktführer; man baut künstliche Gelenke, Designrollstühle, neuartige Prothesen zur erheblichen Steigerung der Lebensqualität. Die Menschen, ihre Arbeitgeber und die ganze Gesellschaft experimentieren mit neuen Formen der Work-Life-Balance, die auch Alte einbeziehen. Bildungseinrichtungen stellen sich darauf ein, nicht mehr nur junge Leute auszubilden und sie dann bis zur Rente arbeiten zu lassen, sondern sie entdecken die kontinuierliche Förderung über die ganze Lebenszeit. "Da entsteht ein hochinteressantes Cluster", sagt Bude. Eines mit Vorbildcharakter. Ein Exportmodell. "Alle Schwellenländer stehen ja derzeit an diesem Übergang."

Vielleicht gelingt er ja, der seniorenfreundliche Wirtschaftswandel in Deutschland, doch so mancher wird trotzdem neidisch über den Atlantik schauen. Im Vergleich zu Deutschland und China stehen die USA demografisch glänzend da. Die Fertilität ist mit knapp zwei Prozent nicht sonderlich hoch, aber die USA können sich weiterhin auf kräftige Zuwanderung verlassen. Sie bringe wachsende Märkte, größere Wandlungsfähigkeit und eben einen ständigen Zustrom besonders engagierter Arbeitskräfte mit sich, argumentiert Joel Kotkin, Demografie-Experte aus Orange, Kalifornien. "Für deutsche Unternehmen machen Investitionen in den US-Markt Sinn, um damit die stetig schrumpfenden Heimatmärkte auszugleichen", sagt er.

Allerdings unterschätzen die Amerika-Optimisten häufig, dass Amerika auf diesem Weg ähnlich gewaltige Umwälzungen bevorstehen wie China oder Westeuropa. Wegen der Zuwanderung wird der Bevölkerungsmix bald ähnlich aussehen wie in Brasilien: Nahezu das gesamte Bevölkerungswachstum der vergangenen zehn Jahre brachten die Einwanderer aus Lateinamerika und Asien. Weiße Amerikaner europäischer Abstammung sind zur Jahrhundertmitte die Minderheit. Das stellt die Wirtschaft vor eine gewaltige Aufgabe. "Kleinere Länder mit einer homogeneren Bevölkerungsstruktur wie in Nordeuropa können es schaffen, mit magerem Wachstum von ein bis zwei Prozent zu überleben", glaubt Kotkin. Die US-Wirtschaft aber müsse im Schnitt mindestens drei bis vier Prozent zulegen, um die vielen Einwanderer zu integrieren. Gar nicht leicht, weil diese bei der Ankunft häufig einen eher geringen Ausbildungsstand haben.

Und genau da hat Amerika seine Schwächen. Anders als etwa in Deutschland wird über systematische Fortbildung wenig nachgedacht, weder aufseiten der Regierung noch in den Unternehmen selbst. Es kamen ja früher stets neue gute Kräfte nach! Nun klagen viele Unternehmen in den USA zwar über Fachkräftemangel, tun aber wenig dagegen. "Die Unternehmen sind kaum bereit, in die Produktionsmitarbeiter zu investieren", klagt der US-Chef einer großen deutschen Firma. "Wenn wir unsere Maschinen verkaufen, dann ist eine Woche Training im Preis inklusive. Doch wir haben gemerkt: Die wenigsten Kunden schicken ihre Leute zu uns. Sie wollen nämlich keine Woche Arbeitsausfall bezahlen."