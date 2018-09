Über erfolgreiches Wirtschaften kann man in diesen Tagen kaum reden, ohne dass der Name Apple fällt. Der Elektronikkonzern aus Kalifornien führt so gut wie alle Unternehmenslisten an, seit vielen Jahren, bei denen es um die Schöpfung und die lukrative Vermarktung neuer Dinge geht. Apple, das ist auch gleich Amerika. "Neue Produkte und neue Ideen, da ist Amerika immer noch sehr stark", sagt Dan Breznitz vom Georgia Institute of Technology, der die Neuerungskraft in den USA und China miteinander verglichen hat.

Neuerungen aus den USA sind – so wie bei Apple – nicht immer ein gewaltiger technologischer Sprung. Doch bei der Umsetzung in erfolgreiche Produkte sind US-Unternehmen bisher kaum zu schlagen. Breznitz sagt, dass es teilweise an dem gewaltigen Binnenmarkt in den USA liege, auf dem sich neue Erfindungen gleich vieltausendfach verkaufen könnten. "Jeder hofft, bei der nächsten großen Idee dabei zu sein", sagt Breznitz, und dann schnell zum Multimillionär aufzusteigen. "Man ist deshalb bereit, Risiken einzugehen."

Ein anderer Grund: In den USA kommen Neuerer vergleichsweise schnell an Kapital. Wie wichtig das ist, zeigt der anhaltende Zug europäischer und auch vieler deutscher Technologie-Start-ups in die USA: Viele begründen ihren Schritt damit, dass sie nur jenseits des Atlantiks rasch expandieren können. Im vergangenen Jahr holten sich Technologiefirmen aus Europa rund 1,8 Milliarden Dollar bei Börsengängen in New York. In Europa sammelten sie nur knapp 400 Millionen Dollar ein.

Der dritte Grund ist die Kultur. Wagemutige Unternehmer gelten als Helden Amerikas. Ein Sturm der Entrüstung brach kürzlich über Präsident Obama herein, als er es wagte, in einer Rede an weitere wesentliche Voraussetzungen für unternehmerischen Erfolg zu erinnern: "Vielleicht hatten Sie auch mal einen guten Lehrer. Andere Menschen haben mitgeholfen, dieses großartige amerikanische System zu bauen. Und jemand hat in Straßen und Brücken investiert." Obama wollte an die öffentlichen Investitionen in Bildung und Infrastruktur erinnern. Das kommt in Amerika nicht gut an.

Es steht auch nicht gut um die Gemeingüter. Die American Society of Civil Engineers sagte kürzlich den Kollaps des Stromnetzes für 2020 voraus. Kaum besser sieht das Wassernetz oder das Eisenbahnnetz aus. Als 2007 eine Autobahnbrücke in den Mississippi stürzte und 13 Menschen ums Leben kamen, versprachen Politiker mehr Mittel für die Infrastruktur, doch dann kam die Rezession. Jetzt gibt es Gemeinden, die Asphaltstraßen in Kiespisten zurückverwandeln. Die amerikanischen Ausgaben für Infrastruktur belaufen sich nach Schätzungen des amerikanischen Congressional Budget Office nur auf 2,4 Prozent der Wirtschaftskraft, in Europa sind es 5 Prozent.

Und hierzulande? Gelegentlich erscheinen auch in Deutschland alarmierende Zeitungsartikel, die Überschriften tragen wie Infrastruktur wird zur Wachstumsbremse!. Sie beziehen sich auf Studien von Wirtschaftsverbänden oder Beratungsfirmen, denen zufolge die Investitionen in das Verkehrssystem sinken und es immer schlechter in Schuss gehalten wird. Da mag etwas dran sein, doch im Vergleich mit den USA wirken die Ermahnungen fast komisch.

Egal, ob Wirtschaftsberatungsfirmen und Auslandshandelskammern internationale Manager befragen, ob Wissenschaftler die Transport- und Kommunikationsausstattung beliebter Wirtschaftsstandorte vergleichen oder das World Economic Forum die Wettbewerbsfähigkeit der Länder vergleicht: Deutschland landet bei der Infrastruktur auf den allervordersten Plätzen, höchstens geschlagen von Hongkong oder Singapur. Es gibt einfach keine großen Probleme.

Und wie ist das in China, wo zuletzt knapp die Hälfte der Wirtschaftskraft vom Staat investiert wurde, überwiegend in Infrastruktur? Dort ist die Lage schwierig einzuschätzen. In China wird alles sehr groß geplant, gigantisch gar. Nach 2008 drehte die Zentralregierung den Geldhahn noch weiter auf, weil sie mit Infrastrukturinvestitionen der Weltwirtschaftskrise entgegenwirken wollte. Lokalregierungen durften nach Herzenslust bauen: Straßen, Schienen, Brücken, Flughäfen, U-Bahnen. Und Gebäude.

Ob all das Gebaute aber auch nützliche Dienste tun wird, muss sich erst zeigen. Die Weisheit bei der Erstellung von Fünfjahresplänen ist nicht immer groß, manche Beamte planen auch völlig am Bedarf vorbei. In Ordos, in der Inneren Mongolei, ist eine Geisterstadt für eine Million Einwohner entstanden. Und gerade hat Peking den Bau eines künstlichen Silicon Valley in Auftrag gegeben, das dem Land mehr Geräte "designed in China" statt nur "made in China" bescheren soll. "Ressourcenverschwendung", urteilt der Innovationsexperte Breznitz.

Dagegen fällt die Kapitalbeschaffung manchen Unternehmen in China sehr schwer. Staatsbetriebe bekommen beste Konditionen – von Staatsbanken. Privatunternehmer müssen sich hingegen bei Privatbanken Geld zu Wucherzinsen leihen. Allein in der Stadt Wenzhou gingen unlängst innerhalb eines halben Jahres mehr als 80 Geschäftsleute bankrott.

Ansonsten kommt es sehr auf die Branche an. Es gibt private Hinterhoffabriken, in die eindeutig zu wenig investiert wurde und in denen man ohne Rücksicht auf Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen vor sich hin werkelt. Und es gibt Schlüsselindustrien wie den Solarzellenbau, die von der Regierung gefördert werden. Hier findet man hochmoderne Maschinen und Produktionsketten. Was China von den USA und Deutschland unterscheidet: Wenn die Regierung ein Projekt will, stehen sofort alle Ressourcen bereit. Land, Kapital, Genehmigung. Schneller und mit mehr Wucht als irgendwo sonst.