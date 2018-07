"Die Smiley-Bar ist ganz einfach zu erkennen", sagt Lazar Pavlović mit einem gewissen Galgenhumor am Telefon, "an die Wand neben der Eingangstür hat jemand auf Serbisch ›Tod den Tunten‹ gesprayt." Der schwullesbische Club ist allerdings nicht so leicht zu finden. Durch die schwüle Sommernacht irre ich entlang einer düsteren, schmalen Passage, nicht weit entfernt vom Terazije, dem Hauptplatz Belgrads. Kein Schild, keine Beleuchtung, kein Ton dringt nach draußen. Aber drinnen ist die Hölle los! Im Erdgeschoss des kleinen Clubs reden, trinken, flirten einige Männer dicht gedrängt. Im oberen Stockwerk, wo der Elektropop bis unter die Schädeldecke wummert, feiert eine Gruppe junger Lesben Geburtstag. Es wird wild geküsst in diesem Gewusel aus Tanktops und Hotpants. So sieht er aus, der Albtraum der serbisch-orthodoxen Kirche! Und nicht nur der Kirche.

In einer Ecke sitzt der etwa dreißigjährige Pavlović, Hauptaktivist von Serbiens Schwulenorganisation Gay Straight Alliance. In langen Shorts und weißem T-Shirt verströmt er eine urbane Coolness. "Hier sehen alle ein bisschen anders aus als die Schwulen in Parada" , sagt er lächelnd, als er von unten zwei Gläser mit sehr dunklem Bier bringt. Und damit sind wir auch schon mittendrin in einem serbischen Kinofilm, dessen Erfolg eine solche Sensation ist, dass man mehr über die Wirklichkeit dahinter erfahren möchte.

Parada, eine Komödie rund um die Vorbereitungen einer Gay Pride Parade in Belgrad, war auf dem Balkan der Überraschungshit des letzten Jahres. Mehr als eine halbe Million Menschen sahen den Film des Regisseurs Srdjan Dragojević, ein hemmungsloses Spiel mit Klischees und Stereotypen, das auch den Publikumspreis der diesjährigen Berlinale gewann. Erzählt wird von dem Tierarzt Radmilo und dem Hochzeitsplaner Mirko, einem süß-spießigen schwulen Paar, das nach einigen Drehbuchpirouetten ausgerechnet den homophoben bulligen Kriegsveteranen Mickey Limun für die Bewachung einer Gay Pride Parade engagiert. Machismo trifft auf tuntige Attitüde, Waffenfetischismus auf Deko-Wahn, Boxer-Bademantel auf malvenfarbene Hemden. Die schöne Utopie: Limun fährt gemeinsam mit Radmilo durch Kroatien, Bosnien-Herzegovina und das Kosovo und rekrutiert weitere Kriegsveteranen für seine Security-Truppe. Gemeinsam ist den einstigen Feinden ihre Abneigung gegen Schwule, die sie – überrascht über sich selbst – überwinden werden.

"Zwei Drittel aller Serben glauben, dass Homosexualität eine Krankheit ist", sagt Pavlović. "Prost!" Er selbst wurde über Wochen vor seiner Haustür von rechtsradikalen Fanatikern terrorisiert und bei einem Überfall auf sein Büro zusammengeschlagen. Fast jeden Tag drohe irgendjemand auf Facebook, ihn mit Strychnin zu vergiften. Aber Parada habe nachhaltig etwas bewirkt, bei Hunderttausenden von Serben, die ihren Schwulenhass zuvor nie infrage gestellt hätten: "Bei euch kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie wichtig ein Film sein kann, der Schwule einfach als ganz normale Menschen zeigt." Es ist ein geschickter Schachzug, dass Dragojević das Publikum bei seinen Vorurteilen abholt: Radmilo fährt einen pinkfarbenen Mini und hält das Weinglas mit abgespreiztem Finger, während Mirko seinen Stylistenhaarschnitt divenhaft nach hinten wirft. Limun trägt am ganzen Körper nationalistische Tattoos und singt unter der Dusche Kriegslieder, seine blondierte shoppingverrückte Freundin Pearl denkt nur an ihre luxuriöse Hochzeit. Aber am Ende ziehen alle Schulter an Schulter in den Kampf für eine Gay Parade.

"Nur Hass, nur Brandreden."

Am 10. Oktober 2010 hat dieser Kampf in Belgrad wirklich stattgefunden . 6.000 Hooligans lieferten sich eine Straßenschlacht mit 5.600 Polizisten, die die Parade schützten. Hunderte Beamte wurden verletzt, die Innenstadt wurde verwüstet, der Schaden betrug mehr als zwölf Millionen Euro. "Wir waren derart abgeriegelt durch die Polizei, dass wir von den Kämpfen gar nichts mitbekamen", sagt Pavlović. "Erst später erfuhren wir, wie viele Schläger es waren und dass sie großteils von Priestern angeführt wurden." Der ungeheure Einfluss der serbisch-orthodoxen Kirche von der Politik bis in die kleinsten Verästelungen der Gesellschaft sei maßgeblich für die Diskriminierung von Serbiens Homosexuellen verantwortlich: "Nur Hass, nur Verachtung, nur Brandreden."

An diesem langen Abend in der Smiley-Bar ist schon die ganze Schizophrenie des Landes zu spüren. Da gibt es Belgrad, die Party-Metropole, die mit billigem Bier und Rave-Nächten Rucksacktouristen aus der ganzen Welt anzieht. Und auf der anderen Seite ein Volk, das sich angesichts von Nachkriegstraumata und Wirtschaftskrisen immer tiefer in Nationalismus, Machismo und orthodoxem Glauben einspinnt.

"Wir brauchen Gay Pride Parades, um zu zeigen, dass wir da sind", schreit Pavlović durch einen Lady-Gaga-Song über den Tisch und geht noch mal Bier holen. Indessen hat die lesbische Geburtstagsfeier am Nebentisch den Dancefloor auf die Tische verlegt.