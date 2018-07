Die Wirkung digitaler Medien zu erfassen ist nicht trivial. Denn ebenso vielfältig wie diese selbst sind ihre Inhalte und das Nutzungsverhalten. Dennoch hat die Wirkungsforschung Antworten auf die drängendsten Fragen:

Machen Computerspiele dumm? Im Gegenteil: Metastudien zeigen, dass Spiele positiv auf die Fähigkeiten zum räumlichen Denken und zur Problemlösung sowie auf das Verständnis systemischer Zusammenhänge wirken können. Studien zu Simulationsspielen wie Civilization III belegen, dass diese Motivation und Verständnis von Schülern fördern.

Machen Computerspiele süchtig? Beim (erfolgreichen) Spiel am Computer werden »Glückshormone« wie Dopamin ausgeschüttet, die auch beim Drogenkonsum eine Rolle spielen. Intensives Spielen lässt sich aber nicht automatisch mit einer Sucht gleichsetzen. In einer neuen Studie über das Medienverhalten Berliner Schüler identifiziert der Psychologe Thomas Mößle rund vier Prozent der Sechstklässler als »Suchtspieler«. In der Mehrzahl waren es Jungen, die auch sonst durch Verhaltensprobleme auffielen.

Machen Spiele gewalttätig? Ballerspiele verstärken laut vielen Untersuchungen tatsächlich die Aggressivität. Lässt man Probanden Spiele mit brutalen Inhalten spielen, sinkt (zumindest kurzfristig) ihre Sensibilität, in echten Gewaltsituationen einzuschreiten. Wissenschaftler sprechen häufig von einem Spiraleffekt: Kinder mit einem hohen Konsum gewalttätiger Medieninhalte zeigen ein stärkeres Gewaltverhalten, was wiederum zu einem höheren Medienkonsum führt. Allerdings wird niemand allein durch Ego-Shooter zum Amokläufer.



Verschlechtern digitale Medien die Noten? Wer den Großteil seiner Freizeit vor Computer oder Fernseher sitzt, zeigt in der Schule schlechtere Leistungen. Das haben verschiedene internationale Studien bewiesen. Auch in der Berliner Studie liegen Jungen, die am Tag über drei Stunden am Bildschirm verbringen, in Deutsch um knapp 0,4 Notenpunkte unter dem Klassenschnitt. Gute Lernsoftware aber kann den Lernerfolg unterstützen. So gehen Übungsprogramme gezielt auf das individuelle Niveau ein und geben Rückmeldung und Hilfestellung.