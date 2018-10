Noch einmal, ein letztes Mal, wollten die beiden alten Freunde miteinander sprechen. Anfang Mai trafen sich Helmut Schmidt und Lee Kuan Yew drei Tage lang in Singapur. Der Altbundeskanzler (93) und »Harry Lee« (89), der langjährige Premier und Gründungsvater des modernen Singapur, hatten sich zu einer weltpolitischen Tour d’Horizon verabredet. Der Machtanspruch Chinas, die Selbstzweifel Amerikas, die Krise Europas – das waren die Themen eines Gesprächs, in dem die beiden die Summe von sechzig Jahren Außenpolitik zogen. Die Gespräche im Shangri-La-Hotel begannen stets um 14.30 Uhr mit einer Pause nach anderthalb Stunden. Dann zog sich Helmut Schmidt zum Rauchen zurück, und Lee ruhte sich in einem Hotelzimmer aus. Danach noch einmal eine Stunde Gespräch. Beim Abendessen in größerer Runde führten allein Lee und Schmidt das Wort. Alle anderen unterhielten sich gedämpft mit ihren Nachbarn. Selbst Lees einstiger Nachfolger im Amt des Regierungschefs sagte den ganzen Abend lang kein lautes Wort. »Lee ist in Singapur immer noch der Kaiser«, erklärte eine Diplomatin tags darauf. Und im Angesicht des Kaisers spreche man nicht, es sei denn, dieser richte das Wort an einen. Tat Lee aber nicht. Nicht eine Sekunde zögerte Lee bei der Frage nach dem größten Staatsmann, dem er als Regierungschef begegnet sei: Deng Xiaoping, bis 1997 der Staatsführer Chinas. »Eins fünfzig groß, aber ein Gigant.« – »Und er war Raucher!«, fügte Schmidt hinzu.