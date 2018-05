Man gibt sich anständig, bodenständig, schollenverbunden, ja geradezu bescheiden am Sitz von Fenaco Ostschweiz in Winterthur. Das großzügige, moderne Gebäude aus Beton und Glas erscheint wie eine architektonische Antithese zur Konzernphilosophie. »Wir sind eine Selbsthilfeorganisation der Schweizer Bauern«, sagt der langjährige Sprecher Hanspeter Kurzen. Der Stolz auf seine Arbeitgeberin ist ihm auf die Stirn geschrieben. Hier spricht einer, der seine Botschaft mit größter Überzeugung übermittelt. Hier ist man sich sicher, Gutes zu tun.

Selbstloser Wohltäter. So sieht sich dieser genossenschaftlich organisierte Agrarriese. Erklärtes Ziel von Fenaco ist es nicht, möglichst viel Gewinn unter den Aktionären zu verteilen. Es geht vielmehr darum, die wirtschaftliche Entwicklung der Schweizer Bauern zu fördern. So steht es im Leitbild des Unternehmens, das 1993 aus dem Zusammenschluss verschiedener ländlicher Genossenschaften entstanden ist. In der Tat und in Wahrheit ist die Firma aber mehr: ein riesiges Konzernkonglomerat, das, dank politischer Einflussnahme, auf dem nährenden Boden der schweizerischen Agrarpolitik prächtig gedeiht.

Firma um Firma hat sich Fenaco groß gekauft. Heute deckt der Konzern praktisch die gesamte Wertschöpfungskette ab: vom Saatgut-, Futtermittel- und Düngerverkauf über die Vermarktung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte bis hin zum Detailhandel. Hanspeter Kurzen nennt diese Entwicklung »organisches Wachstum«. Und dieses lässt sich sehen. 2011 generierte Fenaco einen Umsatz von 5,5 Milliarden Franken, 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr, der Konzern beschäftigte 8.800 Personen, verteilt auf 80 Tochterfirmen. Weltweit zählt Fenaco zu den 250 größten Konsumgüterproduzenten.

Bekannte Marken gehören zu Fenaco: Ramseier Fruchtsäfte, Elmer Citro oder Sinalco, Agri-Natura für Fleisch und Frigemo für Frisch- und Tiefkühlprodukte. Gut im Geschäft ist der Konzern auch bei den Kartoffeln. In der Schweiz stammen sämtliche Pommes frites bei McDonald’s von Fenaco. Auch im Detailhandel ist der Agrarriese einer der Großen. Ihm gehören Landi, Volg, Visavis und Topshop. Der Mineralölhändler Agrola – er betreibt das zweitgrößte Tankstellennetz der Schweiz – oder der Weinhandel Divino runden das Portefeuille ab.

Für Außenstehende ist dieses Konglomerat nicht zu durchblicken, für den Konzern ist das ein Vorteil; seine Größe, die Fragen aufwerfen könnte, ist nicht offenkundig. Sie erschließt sich oft selbst den eigenen Genossenschaftern nicht. In der Fenaco-Leitung übt man sich deshalb hingebungsvoll in der Kunst des vornehmen Understatements. Den Vorwurf einer Marktbeherrschung weist man in aller Form zurück. »Von einer dominanten Stellung kann keine Rede sein«, sagt Hanspeter Kurzen, obwohl Fenaco nicht nur Zulieferer, sondern nach eigenen Angaben auch der wichtigste Abnehmer der Schweizer Bauern ist.

Auf dem Papier stimmt das. Weil Fenaco den Landi-Genossenschaften gehört und diese wiederum den Bauern gehören, sind die Bauern, technisch gesehen, die Besitzer des Unternehmens. Es stellt sich allerdings die Frage, wie groß der Einfluss des einzelnen Mitbesitzers tatsächlich ist, es gibt schließlich deren 46.000. Immerhin: In der 18-köpfigen Fenaco-Verwaltung, dem Verwaltungsrat, sitzen 12 Landwirte, darunter der Waadtländer SVP-Nationalrat Guy Parmelin. Überhaupt ist Fenaco fest im SVP-Milieu verankert. Bundesrat Ueli Maurer und SVP-Fraktionschef Caspar Baader waren im Verwaltungsrat, der SVP-Jungstar Natalie Rickli, im ländlichen Umfeld bei Winterthur aufgewachsen, absolvierte bei Fenaco eine kaufmännische Lehre. Fenaco – ein Unternehmen von Bauern für Bauern und ohne gierige Manager; das ist die Botschaft, welche die Konzernspitze ins Land aussendet, und sie tut dies so geschickt, dass sie große Glaubwürdigkeit und Sympathie genießt. Kaum ein Bauer stört sich daran, dass der Konzern seit Jahren ungebrochen auf Erfolgs- und Wachstumskurs ist, während gleichzeitig die bäuerlichen Einkommen stagnieren.

Das heile Image dieser bäuerlichen Genossenschaft zu hinterfragen und ihre komplizierten Strukturen und Verflechtungen zu durchleuchten ist eine Sisyphusarbeit. Gewagt hat es vor fünf Jahren der damalige Preisüberwacher Rudolf Strahm. Er zeichnet ein ganz anderes Bild von Fenaco, als es die Konzernpropaganda tut. Nach seiner Beurteilung hält der Agrarriese die Bauern »im Würgegriff«, indem er seine Marktmacht auf vielfältige Weise ausspielt. Strahm bezifferte für das Jahr 2009 die Marktanteile von Fenaco im vorgelagerten Bereich, also bei der Zulieferung von Produktionsmitteln, so: Bei den Saatkartoffeln waren es 50 bis 60 Prozent, beim Düngergroßhandel 70 bis 80 Prozent, bei den Pflanzenschutzmitteln 50 bis 60 Prozent. Gute Geschäfte macht Fenaco auch bei Futtermitteln und Traktoren.

Was heißt das für den Bauern? Er muss immer zweimal mit Fenaco handeln. Er ist einmal Kunde, wenn er die Saatkartoffeln kauft, und einmal Verkäufer, wenn er die geernteten Speisekartoffeln verkauft.

Seit Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es dabei zu inoffiziellen »Gegengeschäften« kommt, die gegen das Kartellrecht verstoßen. Mit Ausnahme eines einzigen Falles, der geahndet wurde, konnte das aber nie nachgewiesen werden. Damals, im Jahr 2005, zwang die Landi im freiburgischen Kerzers die Bauern zu Gegengeschäften: Die Landwirte durften ihren Rosenkohl nur dann abliefern, wenn sie bei der Landi auch das Saatgut eingekauft hatten. Kein Bauer sei verpflichtet, Fenaco zu beliefern oder bei der Landi einzukaufen, sagt Hanspeter Kurzen und meint gleichzeitig: »Als Kunde kauft der Landwirt bei der Landi Produktionsmittel ein und verkauft ihr als Lieferant seine Erzeugnisse. Das ist seit über hundert Jahren so in der Schweizer Landwirtschaft und das Natürlichste der Welt.«

Ganz so harmlos scheint die Sache dann aber doch nicht zu sein. Immerhin hat die Wettbewerbskommission, die sich schon öfter mit dem Agrarkonzern befasst hat, die Übernahme des Gemüsehändlers Steffen-Ris durch Fenaco im Jahr 2008 nur unter der Auflage genehmigt, dass den Landwirten keine Bezugs- oder Lieferpflichten auferlegt werden.

Und wenn der Agrarkonzern über seine UFA Bürgschaftsgenossenschaft als eine Art Bank auftritt und seinen Bauern günstige Darlehen gewährt, damit sie in neue Ställe oder die Tierhaltung investieren können, erwartet man explizit gegenseitige Freundlichkeiten. Dann hofft man, dass »die Gesuchsteller ihren Tieren unser gutes UFA-Mischfutter verfüttern«, sagt Fenaco-Sprecher Kurzen.

Fenaco ist aber mehr als ein Großkonzern. Er ist ein politischer Machtfaktor. Der Konzern ist tief verwurzelt im nahrhaften Erdreich der protektionistischen und kapitalintensiven Schweizer Agrarpolitik. Und er hat wesentlich Anteil am hohen Mechanisierungsgrad sowie an den hohen Produktionskosten der Schweizer Landwirtschaft – und damit an den hohen Konsumentenpreisen.

Das hört man allerdings nicht gerne bei Fenaco. »Wir sind keine Partei«, sagt Hanspeter Kurzen, und die Häufung von SVP-Politikern in den Leitungsgremien sei historisch bedingt – es gebe dort auch noch Vertreter anderer bürgerlicher Parteien. Doch hinter den Kulissen betätigt sich Fenaco sehr wohl als Meinungsmacherin. Sie leistet jährlich einen Beitrag für die »landwirtschaftliche Basiswerbung« an den Schweizerischen Bauernverband – gegenwärtig 135000 Franken –, also an eine der mächtigsten politischen Lobbyorganisationen in der Schweiz, und die einschlägige Agrarpresse ist für sie ein wichtiger und potenter Kommunikationskanal. Gemeinsam verteidigen sie den Status quo. Denn für den Traktorverkäufer und Futtermittelhändler Fenaco ist das heutige Direktzahlungssystem mit seinen Anreizen zur Intensivierung ein veritabler Segen: Ist ein Landwirt zum Beispiel zu tüchtig und verdient mehr als vorgesehen, werden ihm die Direktzahlungen gekürzt. Um dies zu verhindern, muss er Kosten generieren, also zum Beispiel einen Traktor kaufen. Und die sogenannten »tierbezogenen Beiträge« fördern einen hohen Tierbestand und damit den Absatz von Futtermitteln und Tierarzneien. Auch hier verdient Fenaco dank ihrer Arzneivertriebsfirma ufamed mit.

In Bezug auf den Agrarfreihandel, der diese Woche im Nationalrat debattiert wird, vertritt die Fenaco die gleiche Position wie der Bauernverband und die SVP. Sie lehnt ihn kategorisch ab, denn dadurch würde sich das Einkommen der Bauern um die Hälfte reduzieren. Zur Rechtfertigung hört man die immer gleichen antiliberalen Argumente der bäuerlichen Protektionisten: höhere Produktionskosten, andere Rahmenbedingungen. Über die Chancen und Entwicklungspotenziale, die ein Freihandel den Schweizer Bauern bieten könnte, spricht man nicht einmal – zumindest nicht laut. Stattdessen macht sich der Fenaco-Chef öffentlich Gedanken, wie seine Firma mit Ackerlandkäufen im Ausland die Sojaernten für die Schweizer Futtermittelproduzenten sichern kann.

Der planwirtschaftliche Unternehmensgeist bei Fenaco hat seine guten Gründe. Der Konzern profitiert von den geschlossenen Grenzen, auch wenn man das nicht offen sagt: Grenzschutz hält die ausländische Konkurrenz in Schach und erlaubt es, im eigenen Land überhöhte Preise durchzusetzen. So kosten hierzulande Tiefkühl-Pommes-frites dreimal mehr als in der EU.

Aber wie sagte Fenaco-Sprecher Hanspeter Kurzen: »Wir sind eine Selbsthilfeorganisation der Schweizer Bauern.« Die Konsumenten und Steuerzahler erwähnt er mit keinem Wort. Kein Wunder, kümmert es in diesem Unternehmen, das sich eine Genossenschaft nennt, doch niemanden, dass immer die andern die Rechnung für das erfolgreiche Geschäftsmodell des Milliardenkonzerns bezahlen.