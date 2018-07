Nach fast einem Jahr NSU-Untersuchungsausschuss hat die Republik bereits einen guten Eindruck davon, warum es den Sicherheitsbehörden beinahe 14 Jahre lang nicht gelungen ist, das Trio der zehnfachen Mörder aus Zwickau auch nur zu erkennen, geschweige denn zu fassen. Im Zentrum des Versagens steht eine Kultur des Misstrauens: Landesämter gegen Bund, Polizei gegen Verfassungsschutz, bei Letzterem die Kölner Abteilung für Rechtsextremismus und -terrorismus gegen die Zentrale in Berlin.

Die jüngsten Nachrichten gehen über diesen Befund hinaus. Die Verbindung zwischen Verfassungsschutz und Tätermilieu ist eben doch enger als bislang bekannt. Das Berliner Landeskriminalamt hat jahrelang einen V-Mann beschäftigt, der dem Zwickauer Trio Sprengstoff besorgt hatte und noch 2005 wegen Volksverhetzung verurteilt worden war. Und die Hinweise, die dieser V-Mann aufgrund seiner ideologischen Nähe zu den Tätern lieferte, sind nicht einmal verwendet worden. So unglaublich es scheint: Womöglich ging der Quellenschutz in diesem Fall so weit, dass selbst die Verfolgung von Mordtaten dahinter zurückstehen sollte.

Der Fall des Mordes an dem hessischen Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat deutet in dieselbe Richtung. Hier hatte der Verfassungsschutz eine Anfrage der Mordkommission auf Vernehmung zweier V-Leute ganz offiziell mit dem Hinweis angelehnt, das "Wohl des Landes Hessen" stehe über der Verfolgung einer Mordtat. Der damalige Innenminister und heutige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verteidigte diese Sicht der Dinge.

In beiden Vorgängen deutet sich ein brisanter politischer Befund an: Weil man nicht an organisierten rechten Terror glaubte, hat man nicht gesehen, mit wem man sich da einließ, vor allem bei den V-Leuten aus der Nazi-Szene um die Organisation von "Blood and Honour". Der Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU) hielt es nicht für nötig, dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss Akten über einen Informanten der Polizei zukommen zu lassen, was im günstigsten Fall ein neuerlicher Beleg für die miserable Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden sein könnte, aber auch ein Hinweis, dass es da etwas zu verbergen gab.

Der Ausschussvorsitzende Sebastian Edathy (SPD) ist sicher, dass die Behörden im Kampf gegen den rechten Terror versagt haben, weil sie nicht gewinnen wollten. Weil die Opfer Migranten waren. Weil man nach dem 11. September 2001 alle Kraft auf die Verfolgung des islamistischen Terrors konzentrierte und so für die braunen Netzwerke keine Kapazitäten mehr hatte.

In Wahrheit ist es wohl etwas komplizierter. Der Verfassungsschutz entstand nach dem Krieg auf Anregung der Alliierten, die der deutschen Demokratiefestigkeit noch nicht recht über den Weg trauten. Auch die Fragmentierung des Dienstes ist historisch begründet: Aus Angst vor einer Geheimen Staatspolizei, die sowohl überwachen als auch strafen darf, operieren die Behörden dezentral, teilweise in Parallelwelten, die eifersüchtig zuallererst an ihrer Selbstlegitimation arbeiten. So ergänzt sich eine untaugliche Organisationsform mit einer Kultur der Nicht-Zusammenarbeit und einem politischen Fehlurteil zu einer fatalen Mischung. Zehn Einwanderer sind deshalb gestorben.

In dieser Lage hat der Bundesinnenminister ein paar richtungsweisende Reformen in Gang gesetzt. Die Dienste sollen sich auf reale Gefahren konzentrieren, nicht auf Ideen. Sie sollen zur Zusammenarbeit gezwungen werden, in den Abwehrzentren gegen Terror und Rechtsextremismus, die Bund-Länder-Kommissionen sind, obwohl sie niemand so nennen darf. Und schließlich soll das Parlament mehr Einblick bekommen. Wo, wenn nicht dort, sollte eine Erfolgskontrolle stattfinden?