Eigentlich könnte es ein ruhiger Herbst werden: Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg frei gemacht für den Rettungsschirm ESM, die Europäische Zentralbank (EZB) hat entschieden, die Krisenländer im Ernstfall durch den Kauf von Staatsanleihen zu stützen. Es gibt also jetzt einen Schlachtplan, und es gibt eine im Prinzip unerschöpfliche Kriegskasse – und trotzdem könnte die Euro-Rettung die Bundesregierung innenpolitisch noch in die Bredouille bringen.

Da ist der Konflikt zwischen Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und EZB-Chef Mario Draghi. Weidmann ist gegen das Anleiheprogramm, Draghi hat es sich ausgedacht. Die Bundesregierung hält zu Draghi, weil sie glaubt, dass sich die Krise ohne die Feuerkraft der Notenbank nicht lösen lässt. Sie kann es sich aber nicht leisten, Weidmann zu kritisieren, weil die Bundesbank in der Öffentlichkeit hoch angesehen ist und ihre Bedenken von vielen Deutschen geteilt werden.

Angela Merkels Ausweg: Sie lobt einfach beide – obwohl das rein logisch betrachtet nicht zusammenpasst. Bislang kommt die Kanzlerin damit ganz gut durch. Doch wenn die EZB wirklich gezwungen sein sollte, im großen Stil Anleihen zu kaufen, und der öffentliche Druck wächst, muss sich Merkel möglicherweise für einen der beiden entscheiden. Schlägt sie sich auf Draghis Seite, wird sie innenpolitisch Schwierigkeiten bekommen und müsste um ihre Kanzlerschaft bangen. Schlägt sie sich dagegen auf Weidmanns Seite, wäre die Krise wahrscheinlich mit einem Schlag zurück, weil die Akteure an den Finanzmärkten in einem solchen Fall daran zweifeln würden, dass die EZB ihr Programm gegen den Willen Deutschlands fortsetzen kann.

Da ist das Ringen um Spanien. Um sich für die Anleihekäufe der EZB zu qualifizieren, muss das Land einen Antrag auf ein Hilfsprogramm der EU stellen. Bislang schreckt die Regierung in Madrid jedoch davor zurück, nicht zuletzt weil sie die Auflagen fürchtet, die mit einem solchen Programm verbunden sein könnten – obwohl die Notenbank die Kriterien bereits gelockert hat.

Auch in der Bundesregierung sähen es einige gerne, wenn die Spanier auf diesen Schritt vorerst verzichten würden. Denn andernfalls müsste Angela Merkel noch einmal vor den Bundestag, um sich das Programm genehmigen zu lassen. Auch wenn die Abgeordneten am Ende wohl zustimmen würden, bliebe das Restrisiko eines Scheiterns – und es blieben Tage, wenn nicht gar Wochen, mit kontroversen Debatten, die wieder für Unruhe an den Finanzmärkten sorgen könnten.

Deshalb hofft man in Berlin, dass allein die Ankündigung möglicher Stützungskäufe durch die EZB ausreicht, um die Zinsen so weit zu drücken, dass sich die Spanier wieder zu annehmbaren Konditionen finanzieren können. Tatsächlich kommt das Land derzeit erheblich günstiger an frisches Geld als vor Draghis Ankündigung, im Rahmen seines Mandats alles zu tun, um den Euro zu retten. Nach Analysen der Bundesregierung liegen die Zinsen im Süden jetzt in etwa wieder auf einem Niveau, das zu den ökonomischen Rahmenbedingungen passt.

Doch auch eine solche Garantieerklärung ist eine Form der Unterstützung – selbst wenn noch kein Geld fließt. Und solange die Regierung in Madrid sich keinem Anpassungsprogramm unterwirft, haben die Europäer keine Handhabe, um zusätzliche Auflagen durchzusetzen. Damit wächst die Gefahr, dass das Land vom Reformkurs abkommt, und das Risiko politischer Kontroversen in Deutschland.

Im Kanzleramt setzt man darauf, dass die Intervention der Notenbank bis zur Bundestagswahl für Ruhe sorgt – um dann vielleicht im Rahmen einer Großen Koalition den Umbau der Währungsunion mit frischer Kraft voranzutreiben. Die Lage an den Finanzmärkten hat sich beruhigt, politisch bleibt die Euro-Rettung spannend.