Am 1. Oktober 1982 um 15.12 Uhr geht im Plenarsaal des Deutschen Bundestags in Bonn am Rhein ein Traum in Erfüllung: »Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.« Der Abgeordnete Helmut Kohl , ehemals Ministerpräsident in Mainz, Vorsitzender der CDU seit 1973, seit 1976 auch Oppositionsführer in Bonn, ist mit 52 Jahren zum sechsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, der Jüngste in diesem Amt.

256 Abgeordnete von CDU/CSU und FDP votierten für Kohl, die absolute Mehrheit – aber es waren nur sieben Stimmen »über den Durst«. Rasch rechneten Journalisten nach, dass insgesamt 19 Freidemokraten sich geweigert haben mussten, der Fraktionsspitze sowie Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff zu folgen. Diese 19 Getreuen, von denen viele später die FDP verließen, hatten keinen Grund gesehen, den hochrespektierten und populären SPD-Regierungschef Helmut Schmidt mittels eines konstruktiven Misstrauensvotums aus dem Amt zu katapultieren.

Ein Regierungswechsel in dieser Form war ein Novum. Zehn Jahre zuvor, 1972, hatte es schon einmal ein konstruktives Misstrauensvotum gegeben. Damals war CDU-Chef Rainer Barzel bei dem Versuch gescheitert, den SPD-Kanzler Willy Brandt auf dem Höhepunkt seines Ansehens zu stürzen und sich an seiner Stelle in das Amt wählen zu lassen. Entsprechend lange hatte Kohl gezögert, den Machtwechsel auf diese Weise zu wagen, nie ging ihm das Debakel von 1972 aus dem Sinn. Aber im entscheidenden Moment hatte er mehr Glück als Barzel.

In der Parlamentsdebatte an jenem 1. Oktober 1982 spiegelte sich wider, wie fragmentiert die Bundesrepublik war, wie in sich zerrissen die Volksparteien dastanden, vor allem die Sozialdemokraten. Viele Genossen zogen die Rückkehr in die Opposition vor. Im Land brodelte es. Die Friedensbewegung mobilisierte Hunderttausende im Widerstand gegen Schmidts »Nachrüstungs«-Pläne; es waren die größten Demonstrationen, die Bonn je erlebt hatte. Schmidt hatte Not, den Deckel daraufzuhalten. Das Land sollte berechenbar bleiben und die Politik reserviert für die demokratischen Institutionen. Für einen Aufbruch in Neues, für die Öffnung nach unten und die Integration der Jungen, Bürgerbewegten und Grünen stand der Sozialdemokrat aus Hamburg nicht.

Trotz der zunehmend erodierenden SPD hatte Kohl unendlich lange, zuletzt geradezu verbissen auf seine Stunde hinarbeiten müssen. Alles musste er sich erkämpfen, zum Schluss sah er sich von versteckten Gegnern umstellt, die ihn demontieren oder vorzeitig beerben wollten. Vor allem »die Medien« hielt er für verschworene Widersacher. Ihre oft polemische Häme über den tumben Hünen aus der pfälzischen Provinz traf ihn tief. Und tatsächlich klebte das Bild an ihm fest, verbreitete sich über die Landesgrenzen hinaus. »Exit a great man, enter a large one«, titelte der Guardian am Tag nach der Wahl.

Ende 1969, beim ersten großen Machtwechsel der Republik, hatte sich die allgemeine Seelenlage noch ganz anders ausgenommen. Bonn vibrierte geradezu vor Neuanfangslust. Zum ersten Mal eine Regierung ohne CDU – noch in der Wahlnacht hatte Willy Brandt der bisher regierenden Großen Koalition unter CDU-Kanzler Kurt Georg Kiesinger eine Absage erteilt. Brandts Parteigenossen Herbert Wehner und Helmut Schmidt waren düpiert, während FDP-Chef Walter Scheel sich mit ihm verbündete, um trotz knapper Mehrheit das sozialliberale Koalitions-Experiment zu wagen. Um die Ostpolitik ging es, und irgendwie auch um den Aufbruch in die »Moderne«.

Wie anders jetzt! Das bisschen sollte ein Anfang sein? Okay, Kohl hatte es geschafft, hatte seinen alten CSU-Rivalen aus Bayern, Franz Josef Strauß , ausgesessen und abgeschüttelt, hatte Schmidt bezwungen. Die alte Koalition war verschlissen, die FDP ging von der Fahne. Aber was wies nach vorne? Eine »konservative Revolution« war kaum in Sicht, Strauß’ brachial autokratische Politik war außerhalb Bayerns nicht mehrheitsfähig, auch wenn er selber es immer noch nicht glauben wollte. Hans-Dietrich Genscher hatte den Wechsel betrieben – und stand dennoch eher für Kontinuität.

Kohl, CDU-Parteimensch seit Jugendtagen, präsentierte sich gern als Volkes Stimme und Anwalt der kleinen Leute, als Mann der »Mitte« und »Antityp des Zeitgeistes«. Einen Wechsel bedeutete all das kaum. Denn für »Mitte« hatte schon Helmut Schmidt gestanden.