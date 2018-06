Kann man sich einen Dürer leisten? Ja, man kann. Auch in dem überhitzten Kunstmarkt von heute gibt es Bereiche, in denen erstrangige Werke größter Künstler zu vergleichsweise moderaten Preisen gehandelt werden; vielleicht weil sie ein Minimum an Kenntnis verlangen und sich nicht dekorativ an Wände hängen lassen. Einer dieser Bereiche ist die Alte Grafik (ein anderer die Kunst der Antike).

Für die Kölner Auktion am 21. September lobt Venator & Haunstein eine Reihe von Kupferstichen und Holzschnitten Albrecht Dürers aus, darunter die komplette Kupferstichpassion von 1507–13, sechzehn gut erhaltene Blätter unterschiedlicher, aber stets kontrastreicher Druckqualität, zu einem Schätzpreis von 15.000 Euro. Es werden aber auch Einzelblätter aus den beiden anderen Passionszyklen Dürers angeboten, aus der Kleinen Holzschnittpassion von 1511 und aus der kunsthistorisch berühmtesten, der Großen Holzschnittpassion von 1510. Letztere, in ihrem für die Zeit spektakulären Format von circa 39 mal 28 Zentimetern, zeigen alle staunenswerten Neuerungen der Dürerschen Holzschnitttechnik, vor allem die bezwingende Plastizität durch Mitteltonschraffuren.

Es sind Illustrationen zu einem lateinischen Text des humanistisch gebildeten Mönchs Benedikt Schwalbe, der die Passion Christi nicht aus der Bibel, sondern mit zeitgenössischen Nachdichtungen der Renaissance erzählt – Jesus ist hier vor allem Mensch mit menschlichen Empfindungen –, und dementsprechend zeitgenössisch gestaltet Dürer die Szenen und Figuren. Die Leiden Christi werden so nah wie möglich gerückt – als lautete das Motto "Jesu, wenn er heute lebte". Mein Lieblingsblatt ist Die Schaustellung Christi, also jene Szene, in der Pontius Pilatus, der sich ums Urteil drückt, den gefangenen Jesus dem Volk zeigt, mit den seither geflügelten Worten: "Ecce homo" – "Seht, ein Mensch!"

Das Blatt, dessen einzige Makel kleine Restaurierungen und ein Beschnitt des linken Randes über die Einfassungslinie hinaus sind, wird mit 1.200 Euro angeboten. Selbst wenn sich der Schätzpreis in der Auktion verdoppeln oder verdreifachen würde, bekäme man noch immer das Meisterwerk eines der größten Meister der Kunstgeschichte für eine Summe, für die man auf dem Schrottplatz der Gegenwartskunst nur ein höhnisches Lachen hören würde. – Die übrigen Dürer-Grafiken in der Auktion sind auf 750 bis 2.000 Euro geschätzt.