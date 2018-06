Der Blick auf die Welt ist ein dichtender, weshalb wir uns nur entweder zwingen können, ihn auf das zu reduzieren, was uns real vor den Augen liegt, oder, in anderer Richtung, zu entdecken, auf welche Weise wir das Sichtbare uns anverwandeln. Der Fotograf Pavel Banka, der in Prag lebt und arbeitet, wählt den zweiten Weg, in seinen Bildern entfaltet sich die Fiktionalisierung des Realen, er verzaubert ein Kornfeld, während er in der Natur die Spuren des menschlichen Eingriffes betont. Der Band Sense of Place. Europäische Landschaftsfotografie lässt den Blick vom Norden Europas, vom Baltikum über Schweden und Dänemark nach Zentraleuropa, über Ungarn und Österreich nach Italien, Malta, Griechenland wandern. Wir sehen schneebedeckte Schlachtfelder oder lichtüberflutetes Meer, die Wunden, die wir durch Berge schlugen, Stadtsilhouetten, in denen sich Jahrhunderte verdichten. Gäbe es etwas, das dieses Europa zusammenhielte? Darüber zu meditieren, hier böte es sich an.