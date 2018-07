Früher entsandten Großmächte die Flotte, um ihre Botschaften zu schützen – etwa während des Boxeraufstandes anno 1900. Heute twittern die belagerten Diplomaten Entschuldigungen an ihre Peiniger – so geschehen in Kairo, wo der Mob die US-Vertretung wegen eines boshaften Mohammed-Films attackierte. In Bengasi trugen die Filmkritiker den Tod ins US-Konsulat.

Die Abbitten zeigten, dass die Berufsaußenpolitiker den Kern der Sache nicht verstanden hatten. Es geht nicht um verletzte Gefühle, sondern um die kalte Macht, und zwar sowohl im Zivilisationskrieg gegen den Westen als auch im Binnenkrieg gegen eine stockende demokratische Revolution. In ihrer Panik waren die Twitter-Diplomaten in eine vertraute Falle gelaufen, die zuerst von Ajatollah Chomeini 1989 aufgestellt worden war. Der hatte die Todesfatwa gegen Salman Rushdie ein Jahr (!) nach Erscheinen der Satanischen Verse verhängt. Der "spontane" Wutausbruch war zynisch kalkulierte Machtpolitik. Der sterbende Chomeini wollte eine ermüdete islamische Revolution nach einem blutigen, aber unentschiedenen Acht-Jahre-Krieg gegen den Irak wiederbeleben.

Auch die nächsten Etappen im Kampf der Kulturen waren organisiert. Der mörderische Aufruhr von 2005 gegen die Mohammed-Karikaturen in der dänischen Jyllands-Posten brach Monate nach deren Veröffentlichung aus. "Unschuld der Muslime" wurde zu Jahresbeginn in Hollywood gezeigt; schon im Juli erschien der Trailer im Netz. Allein das Datum der Wutkampagne – der Jahrestag von 9/11 – ließ erkennen, dass die verletzte Religionsehre bloß ein Mittel zum Zweck war. Die deutsche Botschaft im Sudan? Die Attacke wurde als "spontane" Bestrafung der Kanzlerin verbrämt, die vor zwei Jahren die Zivilcourage des dänischen Karikaturisten Westergaard gelobt hatte.

Ein jedes Mal bricht hernach der Gewissenskampf im Westen aus: Wiegt nicht der Respekt vor religiösen Empfindlichkeiten schwerer als die Meinungsfreiheit? Vielleicht, wenn es doch nur um Rücksicht ginge. Bedenkt man allerdings, wie viel Hass und Gemeinheit im Netz stehen, und zwar nicht nur gegen den Islam, wäre ein weltweiter Kontrollmechanismus vonnöten, der die Totalitären des 20. Jahrhunderts vor Neid erblassen ließe. Die Flotte zu entsenden geht auch nicht, weil der Kulturkampf just jene demokratischen Kräfte bedroht, die unser Wohlwollen verdienen.

Die Schwäche dieser Regime ist die Stärke des Terrorismus. Und dennoch können wir die Mursis dieser Welt nicht aus ihrer Pflicht entlassen: Die Sicherheit von Botschaften ist heilig, sonst ist es vorbei mit dem zivilen Umgang der Staaten. Der ägyptische Präsident hat schändlich lange gezögert, bevor er die Polizei mobilisierte. Dito die libysche Staatsmacht. Human Rights Watch hat die richtige Frage gestellt: Diese Regierungen "müssen sich entscheiden. Wollen sie mit der Außenwelt verbunden bleiben oder einer Minderheit im eigenen Land erlauben, das zu vereiteln?"

Wenn die Wut Programm ist, helfen Entschuldigungen nicht. Mursi und Kollegen haben eine Bringschuld, die so schwer nicht zu begleichen ist, weil die dem eigenen Interesse dient.