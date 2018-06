Jetzt ist es offiziell: Heidi Klum, frisch getrennt von Seal, ist mit ihrem Bodyguard zusammen. Ein Muster, nicht selten in Hollywood. Klar: Wer sonst verbringt so viel Zeit mit einem Star, wer sonst hat in schweren Zeiten so breite Schultern zum Anlehnen? Allerdings wäre es seltsam, seinen Freund weiter als Bodyguard zu beschäftigen, daher braucht Klum jetzt einen neuen Bodyguard. Unvermeidlich, aber auch eine latente Bedrohung für den ehemaligen Bodyguard. Denn klar ist auch: Was einmal passiert ist, kann noch mal passieren. Wir lauschen einem (natürlich völlig aus der Luft gegriffenen) Dialog zwischen Bodyguard I und Bodyguard II.

Bodyguard I: Du, ich find’s echt gut, dass du jetzt auf die Heidi aufpasst. Kein leichter Job.

Bodyguard II: Äh, echt? Ich dachte, das sei voll easy mit der Heidi...

Bodyguard I: Ist auch easy, wenn man ein paar Regeln beachtet, aber ich will dir nicht reinquatschen. Bist ja lang im Geschäft.

Bodyguard II: Komm, erzähl schon. Ich will meinen Job gut machen.

Bodyguard I: Ich will es mal so sagen, im Personenschutz muss man nicht nur was von Schutz, sondern auch von Personen verstehen. Waffenkenntnis, Kampfkunst, Kraft – alles fein, gehört zum Handwerk, aber wer ein Meister werden will, muss den Menschen, den er beschützt, verstehen, okay? Alle da draußen denken, sie kennen Heidi, das hübsche deutsche Mädchen, streng, superehrgeizig. Aber das ist Quatsch, ihr kennt nur die Rolle, die sie spielt.

Bodyguard II: Okay.

Bodyguard I: Ich sage dir, Heidi ist ganz anders, und wer das versteht, kommt prima mit ihr aus.

Bodyguard II: Ey Mann, jetzt rück schon raus damit, gib mir ein paar Tipps.

Bodyguard I: Fein, weil ich dich mag. Also Regel Nummer eins: Heidi hasst Komplimente, sie ist voll uneitel und verachtet Schmeichler. Du kannst ruhig sagen, dass Eva Padberg einen richtig guten Job macht. Konkurrenz ist für sie echt kein Thema.

Bodyguard II: In meinen bisherigen Jobs musste ich so oft rumheucheln, dass ich lieber gar nichts mehr gesagt habe.

Bodyguard I: Gar nicht gut, Heidi liebt es, wenn man ihr auch mal von seinen eigenen kleinen Sorgen erzählt.

Bodyguard II: Und worauf muss ich noch achten?

Bodyguard I: Sie mag es nicht, wenn man sie ausfragt, schon »Wie geht es dir?« findet sie übergriffig.

Bodyguard II: Hey, cool Mann, voll kollegial von dir. Danke!

Bodyguard I: Keine Ursache, supergern geschehen.