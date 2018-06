Die Angst vor einer steigenden Inflation verleitet zu Entscheidungen, an denen manche schwer tragen. Wer im Moment für eine Million Dollar Gold kauft, hat auf einmal rund 17,5 Kilogramm in der Hand. Bloß, wohin damit? Im Tresor der Bank ist kein Platz mehr, zu viele andere hatten die Idee auch schon. Im Bücherregal, diesem Symbol des Geistes, stören die Barren das Bild. Und den Kindern will man sie auch nicht zum Spielen überlassen. Also, was tun?

Ganz einfach: Diamanten kaufen. Wie die Berenberg Bank netterweise berechnet hat, kommen Einkaräter bester Qualität bei einem vergleichbaren Gegenwert auf gerade einmal 28 Gramm. So lässt sich die Million locker in die Hosentasche stecken oder im Kleiderschrank neben die Tüte mit den Mottenkugeln hängen. Überhaupt sind Diamanten offenbar the next big thing. So berichten die Banker von Berenberg, die mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut eine Studie über Sachwerte verfasst haben, von steigender Nachfrage und steigenden Preisen. Diamanten sind selten, extrem haltbar und immer wieder begehrt. Das wusste, a girl’s best friend, schon Marilyn Monroe. Gold, Wald und Kunst erscheinen da fast als Anlagen für Anfänger.

Doch selbst wenn man die Angst vor »Blutdiamanten«, geschürft und produziert in Krisengebieten, einfach ignoriert, ist das Dumme: Laien können die Edelsteine kaum beurteilen. Kein Diamant ist wie der andere, daher gibt es im Unterschied zu Gold kein einheitliches Gut, das sich mal eben kaufen und verkaufen ließe. Immer geht es um das Gewicht, die Farbe, die Reinheit und den Schliff, und wer wissen will, was es damit im Einzelnen auf sich hat, lernt, dass es Gemmologen gibt. Edelsteinprüfer. Ihrem Urteil müssen Anleger vertrauen.

So rät die Berenberg Bank auch vom Direktkauf eines Diamanten ab. Und verweist lieber zum Beispiel auf den Fonds einer recht jungen Investmentfirma. Wer dort Geld anlegen will, muss davon allerdings einiges mitbringen: mindestens eine Million Dollar.