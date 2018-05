Noch bis zum 5. Oktober, steht die Fotografie bei Sotheby’s und Christie’s in New York im Mittelpunkt. Das Angebot, insgesamt gut 620 Lose, signalisiert schon im Voraus, dass dies der Ort ist, an dem die höchsten Preise verlangt und erzielt werden. Rekorde scheinen wie so oft vorprogrammiert. Bis heute ist Amerika der tonangebende Markt.

Warum ist das so, obwohl doch das Medium in Frankreich und England einst erfunden wurde? Und wieso war der Markt für Fotografien in Deutschland so lange unterentwickelt?

Lange wurden die bildkünstlerischen Leistungen ja weder in Europa noch in Amerika als eigenständiges Genre begriffen. Die Fotografie demokratisierte zunächst lediglich den Wunsch nach Selbstdarstellung. Wer sich den Porträtmaler bisher nicht leisten konnte, bekam endlich Gelegenheit, auch seine bourgeoisen Interieurs mit Bildnissen der Familie zu dekorieren. Ein großartiges Geschäft bis in das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts.

Es waren englische und französische Großbürger, die sich auf die Grand Tour begaben mit im Wortsinn riesiger Kameraausrüstung, es waren die Maler von Fontainebleau, die sich desavouiert von der Malerei abwandten, weil sie sich dem Medium Fotografie bei ihrer Suche nach Wahrheit und Wirklichkeit in der Kunst unterlegen glaubten. Mancher wechselte die Seiten. Und die schier unauflösbare Diskussion um eine autonome Position der Fotografie im Gefüge der Künste begann.

Ausgerechnet in Amerika, wo man Innovationen und frische Ideen lange den ursprünglichen Erfindern respektive ihren rastlos experimentierenden Nachfolgern überlassen hatte, gelang zwei großen Fotografen, Edward Steichen (1879 bis 1973) und Alfred Stieglitz (1864 bis 1946), in vielfacher Hinsicht der Durchbruch. Seit den 1890er Jahren kämpfte Stieglitz für die künstlerische Anerkennung des Mediums, 1903 kam die erste Ausgabe seiner Zeitschrift Camera Work heraus, die Avantgarde-Galerie 291 eröffnete er 1905 auf der Fifth Avenue. Die Achse Paris–New York war nun auch für die Fotografie ausgebaut.

New York nahm die Angelegenheit weitaus ernster. Zum ersten Mal konnte man, befreit von dem Europa vorbehaltenen Rückgriff auf die alten Meister, auf Gotik und Renaissance, eigenständige und zeittypische Hervorbringungen in den internationalen Kontext der Kunst stellen. Und diese Beiträge waren sehr gut und stilbildend für die jungen Talente in aller Welt.

Nicht zuletzt deshalb wurde die Fotografie schon sehr früh mit viel Sachverstand und durchaus hohem finanziellen Einsatz von Privatleuten und öffentlichen Institutionen als absolut sammelwürdige Kunstsparte bewertet. Als zu Beginn der neunziger Jahre das Auktionshaus Lempertz erstmals Fotos in Deutschland versteigerte, war der Saal nicht sonderlich voll. Ein paar Amerikaner, der Kölner Galerist Kicken, eine Handvoll deutscher Sammler, das war’s fast schon. Verkauft wurde ins Ausland, nach Übersee. Dort konnte man sich nicht genug über die schwache Gegenwehr wundern.

Schon damals zahlte man hohe Preise, und schon deshalb verbietet sich bei den nun anstehenden Auktionen der übliche und von keinerlei Sachkenntnis getrübte Aufschrei wegen der sogenannten Wahnsinnsrekorde. Im Dezember 2008 waren allerdings sämtliche Regeln des Markts außer Kraft gesetzt, die Welt im Lehman-Schock erstarrt. Das zeigt ein in jeder Hinsicht schönes Beispiel, Richard Avedons hocherotisches Porträt des Models Stephanie Seymour aus dem Jahr 1992, das bei Christie’s am 4. Oktober zusammen mit 27 weiteren Arbeiten aus einer ungenannten Avedon-Sammlung versteigert wird. Das Bildnis mit den imperialen Maßen 155,2 mal 122 Zentimeter ist das fünfte aus einer Edition von nur fünf Exemplaren und wird bei 200.000 Dollar aufgerufen. Ein strammer Preis?