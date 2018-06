Die Frage: Patricia und Gregor waren während des Studiums ein Liebespaar. Ihre Gegensätze zogen sich an – und stießen sich irgendwann ab, als Patricia ihr Studium abschloss und Gymnasiallehrerin wurde, während Gregor ihre Beamtenlaufbahn extrem spießig fand. Er ging damals nach New York , kellnerte und plante seine Karriere als Theatermacher. Jetzt haben die beiden seit über zwanzig Jahren keinen Kontakt mehr, denn Gregor war schon immer ein lausiger Briefeschreiber und chronischer Geburtstagsvergesser. Patricia will niemandem hinterherlaufen, auch wenn Gregor inzwischen ein bekannter Regisseur ist und ihr Ältester Theaterwissenschaften studiert und von einem möglichen Praktikum bei Gregor schwärmt.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Wer um einen Gefallen bittet, kann lästig sein, wer es aber nicht tut, durchaus desgleichen. Es muss nicht einmal eine attraktive Person sein, die mich an einem trüben Tag nach einem Ziel in der Stadt fragt: Es freut mich, wenn ich den Weg kenne und ihr helfen kann. Ähnlich sollte Patricia neben ihrem ersten Gedanken, dass sich Gregor belästigt fühlt, den zweiten nicht vergessen: dass der Gefallen ihn erwärmt. Wenn sie zu überzeugt ist, dass Gregor nichts von ihr wissen will, hat sie vielleicht selber noch mehr mit ihm zu pflücken, als sie denkt. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Gregor auf Patricias Sohn neugierig ist und trotzdem Profi genug ist, ihn nur zu beschäftigen, wenn es in sein Konzept passt.