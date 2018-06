Simone Fröbel brauchte zwei Jahre, bis sie sich eingestand, dass sie ihre Schulden allein niemals würde abbezahlen können. Die Steuerfachangestellte aus Köln arbeitet halbtags, ihr Mann versucht, als selbstständiger Gebäudereiniger Fuß zu fassen. Doch das Geld reicht hinten und vorn nicht. Irgendwann hatten die Fröbels nicht mehr genug, um davon Essen, Miete und Kleidung zu bezahlen. Simone Fröbel, Mutter eines sechsjährigen Sohnes, nahm einen Kredit auf, um den Engpass zu überbrücken, doch sie rutschte Monat für Monat tiefer in den Dispo. Rechnungen und Mahnungen türmten sich zu Hause.

Zwei Jahre später, im April 2011, ging die Frau, die in Wahrheit anders heißt, zur Schuldnerberatung. Da kam heraus, dass sie auf einem Schuldenberg von 40.000 Euro sitzt. 40.000 Euro Schulden bei einem Einkommen von 1.400 Euro netto. "Das war einfach unmöglich zu schaffen", sagt Fröbel.

Die Kölnerin hoffte auf einen Befreiungsschlag. Denn nach der Schuldnerberatung kann eine Verbraucherinsolvenz folgen. Die ermöglicht es seit 1999 auch Privatleuten, gerichtlich alle Schulden streichen zu lassen, wenn sie sich an bestimmte Auflagen halten. So können sie neu anfangen. Ein schuldenfreies Leben führen.

Doch das Verfahren ist lang und kompliziert. Nach dem ersten Besuch beim Schuldnerberater dauerte es drei Monate, bis Simone Fröbel Insolvenz beantragen konnte. Das war sogar verhältnismäßig schnell, weil die gelernte Buchhalterin alle Unterlagen sauber abgeheftet hatte.

Pfändungsgrenze Pfändungsgrenze Wer die Verbraucherinsolvenz nutzen will, um sich von Überschuldung zu befreien, muss guten Willen beweisen. Während des Verfahrens erhalten die Gläubiger einen Teil des Gehalts des Schuldners – wie viel, regelt die Pfändungstabelle der Zivilprozessordnung. Für Alleinstehende und Kinderlose gelten 1.030 Euro pro Monat als nicht pfändbar. Schuldner sind verpflichtet, dem Insolvenzverwalter zu melden, wenn sich ihr Gehalt ändert oder sie erben

Das eigentliche Verfahren dauert dann sechs Jahre, frühestens 2017 ist Fröbel schuldenfrei. Bis Kreditauskunfteien wie die Schufa ihre negativen Einträge gelöscht haben werden, vergehen weitere drei Jahre – bis dahin gilt Fröbel als nicht kreditwürdig, nicht einmal einen Handy-Vertrag kann sie ohne Weiteres abschließen.

Wie Simone Fröbel geht es vielen Menschen in Deutschland . Mehr als 130.000 Privatpersonen melden jedes Jahr Insolvenz an. Sie drücken Schulden in Höhe von im Schnitt 32.000 Euro.

Wie man ihnen am besten helfen kann, ohne die Gläubiger noch stärker zu belasten, darüber wird derzeit gerungen und gestritten.

"Das bisherige Insolvenzrecht hat sich nicht bewährt", urteilt Natalie Lujan, Beraterin bei der Schuldnerhilfe Köln.

Nach mehreren Anläufen hat die Bundesregierung einen Reformentwurf vorgelegt. Das Ziel: Überschuldete Bürger sollen ihre Schulden nicht erst nach sechs, sondern schon nach drei Jahren loswerden können. Ein Neustart soll künftig früher möglich sein.

Doch würde das Reformvorhaben Gesetz, hätten es die Betroffenen keineswegs leichter. Experten halten die zentrale Neuerung im Regierungsentwurf für reine Kosmetik. Denn die Restschulden sollen nur dann schon nach drei Jahren erlassen sein, wenn der Schuldner bis dahin mindestens 25 Prozent seiner Schulden abgestottert hat.