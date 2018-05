Wenn man beim Pokern ein mieses Blatt hat, dann setzt man ein Pokerface auf und tut so, als habe man hervorragende Karten. Manchmal lässt sich der Gegner davon beeindrucken. Das nennt man einen Bluff.

Wenn man in der Politik nicht weiß, welche Karten der andere hat, und nicht einmal, welche man selbst bekommt, das Publikum aber absolute Ehrlichkeit erwartet, ist das ein Dilemma. Wenn gleichzeitig, wie im Moment, sowohl bei der Koalition als auch bei der Opposition jede Sachfrage zur Machtfrage ausartet, dann hat der Wahlkampf begonnen. Der große Bluff.

Die Euro-Krise geht, die Koalitionskrise kommt

Lange hat die Euro-Krise die deutsche Politik dominiert, das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition war praktisch ausgeschaltet, es herrschte der politische Ausnahmezustand. Nun, da die Finanzkrise einen Moment Pause macht, tritt die Innenpolitik hervor. Und es wird deutlich, dass die Koalition nur von der Euro-Krise zusammengehalten wurde: Die Instabilität der Währung garantierte die Stabilität der Regierung.

Jahrelang hatte man die FDP fast vergessen, die Kanzlerin verhandelte mit den Staats- und Regierungschefs des Auslands, die SPD half ihr dabei. Nun wird eine unmögliche Koalition, die nicht mehr an sich selbst glaubt, brutal in den Wahlkampfmodus gezwungen. Und eine nicht opponierende Opposition gleich mit. Heute, ein Jahr vor der Bundestagswahl, stellt sich heraus, dass weder Regierung noch Opposition eine Strategie haben.

Bluffen, wenn man selbst seine Karten nicht kennt

Kein Wunder: Nie war die Situation so unübersichtlich, nie waren die Parteien verunsicherter. Denn im neuen Bundestag könnten vier Parteien sitzen oder sieben, die FDP könnte draußen, die Piraten könnten drin sein. Oder umgekehrt. Die Programme der linken Parteien finden in Umfragen Zustimmung, aber die beliebteste Politikerin ist die Kanzlerin. Deshalb kann man derzeit besonders viele Verrenkungen und Bluffs beobachten: Angela Merkel muss so tun, als sei sie die starke Chefin einer Koalition mit Zukunft, während sich ihr Regierungsbündnis in Berlin fast zerlegt, diesmal über das Betreuungsgeld. Die Ministerpräsidenten der CDU beschließen im Bundesrat das Gegenteil dessen, was sie vorher im Parteivorstand ausgemacht haben.

Der Eklat im Bundesrat am vergangenen Freitag, als zwei CDU-regierte Länder entgegen der Parteilinie für Mindestlohn und Frauenquote stimmten, war deshalb mehr als nur ein Aufstand der Frauen oder ein Zeichen dafür, dass die CDU wieder ein Stückchen nach links gerückt ist. Er war das bisher deutlichste Indiz für den Machtverlust von Angela Merkel, sie hat die Richtlinienkompetenz gegenüber ihren eigenen Leuten verloren.

In Europa mag die Kanzlerin einigen als gefährliche Riesin erscheinen, in Deutschland ist sie derzeit eher eine Scheinriesin. Innerhalb von nur drei Tagen ist zwischen dem Abstimmungsdebakel im Bundesrat und dem Koalitionskrach um das Betreuungsgeld klar geworden, dass die Koalition sich selbst zum größten Problem geworden ist. Die Popularität der Kanzlerin hat all das lange überdeckt, doch die Frage ist, ob sich diese Beliebtheit bei der Bundestagswahl ummünzen lässt, ob sie sich auch für ihre Partei auszahlt.

Inhalt verzweifelt gesucht: Wo geht’s zur Gerechtigkeit?

Alle sind auf der Suche nach dem Thema diesseits von Europa, alle sind sich einig: Es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun, es gibt da eine Lücke. So ist ein Wettkampf entbrannt um die Frage: Wer ist der Gerechteste? Nur weiß keiner, was genau das Siegerthema ist: Kinderbetreuung, Bildung, Integration, Bankenregulierung, von allem ein bisschen? Die Gerechtigkeit ist aber auch eine Chimäre, denn es geht dabei mindestens so sehr um Geländegewinne wie um Moral: Die SPD muss genug von der Agenda 2010 wegnehmen, um die Kanzlerin angreifen zu können, aber nicht zu viel, damit der künftige Kandidat nicht unglaubwürdig wird und das Regieren nicht unmöglich. Die CDU muss immer so tun, als könne die SPD nicht mit Geld umgehen und plane den Schuldenstaat. Gleichzeitig muss sie mit einem Fuß im Programm der Sozialdemokraten stehen und nebenbei noch erklären, warum sie selbst nicht so viel spart, wie sie könnte.

Kein Thema ist für die beiden großen Parteien so belastet und kompliziert wie die Gerechtigkeit, deshalb wird hier besonders viel geblufft. Die SPD wird selbst zehn Jahre nach Gerhard Schröders Agenda-Reformen noch daran gemessen, ob sie sich einerseits hinreichend für die Wunden der Reformverlierer von damals und die unter Machtverlust leidenden Gewerkschaften interessiert. Andererseits konkurriert sie mit CDU und FDP um die Wähler der Mitte. Und für zwei der möglichen Kanzlerkandidaten ist der Umgang mit der Agenda 2010 auch eine Frage der persönlichen Glaubwürdigkeit. Peer Steinbrück war immer ein lautstarker Unterstützer, Frank-Walter Steinmeier hat sie mit erfunden.