Mut zur Hässlichkeit haben nicht viele Schauspielerinnen, sie ist da anders. Berühmt ihr Talent, die "Schnauze vorzuschieben", wie sie es nennt. Und auch im echten Leben versucht sie nie, die Spuren der Zeit zu vertuschen. Brille, Falten, graue Haarsträhnen, dazu die vom Zigarettenrauch angekratzte Stimme – das alles zeigt sie und hat sich doch ein Stück unvergängliche Schönheit bewahrt: den klaren Blick, das wissende Lächeln und ihre Art, einfach nur sie selbst zu sein. Das war von Beginn an ihr Kapital, ihr Vater, ein Komponist, ließ es mit viel Lokalkolorit vermarkten, der Erfolg reichte weiter. Sie war sieben Jahre alt und ein Star, die Folgen spürt sie bis heute: "Auf der Straße ... hauen sie mir auf die Schulter. Damals gab es ja noch nicht so viel. Fernsehen wurde gerade erst erfunden. Und bei den ersten Sendungen war ich ja auch immer dabei."

Nun wird sie bald 70, ist fast ein halbes Jahrhundert glücklich liiert, hat zwei Kinder, die längst eigene Wege gehen. Ihre berufliche, mit Preisen bedachte Leidenschaft aber bleibt das Theater und dort die Lust, den "verborgenen Verzweiflungen" zumeist starker Frauencharaktere nachzuspüren – darin sei sie besonders gut, schrieb mal ein Kritiker. Und doch ändert das nichts daran, dass ihr Name untrennbar mit jener kultigen Unterhaltung verbunden bleibt, mit der sie vor einer halben Ewigkeit zum ersten Jungstar ihrer Art und bald darauf zur Lena-Vorläuferin wurde. Aber anders als manche Kollegin, die später am frühen Ruhm verzweifelte, hat sie die klebrig süße Vergangenheit nach eigener Aussage "bearbeitet und abgeschlossen".

Vor einiger Zeit war sie zu Gast in der Stadt ihrer Kindheit. Saß im Gremium der Bilder-Weisen, umschwirrt von Medien- und Partyrummel – und hielt sich davon fern: "Ich bin so früh in meinem Leben so viel herumgereicht worden..., dass ich heute gerne allein bin. Am liebsten bleibe ich im Hotelzimmer."

Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 39:

Giovanni Segantini (1858 bis 1899) zählt zu den bedeutendsten Malern seiner Zeit. Er lebte in Mailand, der Brianza, in Savognin und Maloja