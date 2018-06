Wilhelm Burow aus Kassel liebt alles Schöngeistige. Ohne ihn hätte ich nicht vom aus Elfenbein gedrechselten Schachspiel Schillers in Marbach erfahren, welches diesem ein großer Trost im Sterben war und bei dem man unwillkürlich an dessen berühmtes Wort denkt: "Der Mensch … ist nur da ganz Mensch, wo er spielt."

Ohne Herrn Burow wüsste ich nicht um die Hintergründe von Max Ernsts beeindruckender Skulptur Der König spielt mit seiner Königin, bei der der übermächtig große, diabolisch gehörnte König selber zum Schachspieler und absoluten Herrn über seine Königin und die übrige Streitmacht wird, was daran erinnert, dass Max Ernst – als er noch mit Peggy Guggenheim verheiratet war – beim Schachspiel Dorothea Tanning kennen- und lieben lernte; verständlicherweise war der Damentausch beziehungsweise das Spiel mit der Königin nicht konfliktfrei. Und ohne Herrn Burow wäre mir die Stelle im finnischen Nationalepos Kalevala wohl immer unbekannt geblieben, wo ein Hecht in den Baum steigt und singt. Ein schönes Bild!

Jetzt sind Sie gewappnet für meinen jahrzehntelangen Mitstreiter in der deutschen Mannschaft, Großmeister Hajo Hecht, der zwar noch nie auf Bäumen sang, aber beim Claire-Benedict-Turnier 1966 in der Schweiz als Weißer am Zug den Engländer Raymond Keene nach einem einleitenden Turmopfer wunderschön matt setzte, obwohl auch sein eigener König gefährdet war. Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 39:

Wie erzwang Weiß am Zug Matt oder Damengewinn?

Nach dem Läuferopfer 1.Lc7! gab Schwarz schon auf, weil er nach 1...Dxc7 2.Dxe6+ Ke8 3.Dxe7 matt wäre und nach 1...Dc6 2.Lb5! die Dame verlöre, da diese das wichtige Feld e6 nicht aus den Augen lassen darf