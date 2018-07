Davan Maharaj hat ein aufmerksames Publikum in der alterwürdigen Columbia School of Journalism in New York: junge Studenten, die Reporter werden wollen, etwa bei der Los Angeles Times , deren neuer Chefredakteur Maharaj ist. Der fünfte Chefredakteur in zwölf Jahren. Der frühere Auslandskorrespondent südasiatischer Herkunft bekam einst einen Preis für seine Serie Living on Pennies über Armut in Afrika. Wie ist es, ein Blatt zu leiten, das sich seit knapp vier Jahren im Konkurs befindet? Maharaj lächelt milde, wenngleich ein wenig gequält. »Eigentlich merken wir das bei unserer täglichen Arbeit gar nicht«, sagt er. »Wir machen einfach weiter.«

Die Zeitung ist um eine Spalte schmaler geworden, auch dünner; die Internetausgabe kostet nun Geld. Unter Maharajs Vorgängern wurde die Zahl der Journalisten auf 550 halbiert. Die Auflage ist von 1,23 Millionen auf 610.000 gesunken, und die Zeitung muss auf Hilfe von außen zurückgreifen. Die L.A. Times, so erklärt Maharaj, sei nun mit Polizeistationen in der Stadt vernetzt, auch mit der Universität. Falls es einen Verkehrsunfall, einen Banküberfall oder ein Erdbeben gebe, bekämen die Reporter in Echtzeit und kostenfrei Daten ins Büro geliefert.

Die Entwicklung der Los Angeles Times spiegelt Höhen und Tiefen der amerikanischen Presselandschaft und ihre wechselhafte Beziehung zur Wall Street geradezu idealtypisch wider.

Das Blatt hat eine lange Tradition, die eng an die Geschichte von Los Angeles geknüpft ist. Der Mulholland Drive schlängelt sich durch die Santa Monica Mountains zum Highway 101. Er ist nach William Mulholland benannt, der 1913 das Los Angeles Aquädukt erbauen ließ. Dieses beförderte Wasser aus dem Owens Valley über San Fernando in die Stadt. Das machte das Wüstenkaff zur Millionenmetropole, und ein Syndikat, das zuvor heimlich Bauland entlang des Aquädukts gekauft hatte, sehr, sehr reich.

Dazu zählten Harrison Gray Otis, der damalige Besitzer der L.A. Times, und sein Schwiegersohn Harry Chandler. Unter Chandler stieg die Familie später zu den größten Immobilienentwicklern von Los Angeles auf, sie finanzierte Luxushotels und Sportstadien, den Hafen von San Pedro, Chinatown und den Mulholland Drive. Begleitet wurde all das von einer von den Chandlers diktierten wohlwollenden Berichterstattung der L.A. Times. Als Chandler 1934 das Haupthaus mit dem mannshohen Globus in der Lobby in Auftrag gab, bezahlte er cash. Der Enkel von Harry Chandler, Otis Chandler, war es dann, der aus dem konservativen Lokalblatt eine liberale, renommierte Zeitung machte, mit internationalen Büros und preisgekrönten Reportagen. Noch heute hängen in der Zentrale die gerahmten Urkunden der Pulitzerpreise.

Nur: Die meisten hängen dort schon sehr lange. »Angeblich ist die Entlassungswelle vorüber, aber das ist wohl nur eine Atempause«, sagt ein Redakteur, der schon sehr lange bei der Zeitung arbeitet – und das noch eine Weile tun möchte. Deshalb möchte er seinen Namen nicht nennen.

Dieser Redakteur hat erlebt, wie Sam Zell aus Chicago die Zeitung vor fünf Jahren mitsamt der Muttergesellschaft Tribune Company für 8,2 Milliarden Dollar erworben hatte. Außer der L.A. Times gehören zu dem Konzern noch zwölf weitere Zeitungen – unter ihnen die Chicago Tribune, die Baltimore Sun und der Orlando Sentinel –, zwei Dutzend TV-Stationen und der Baseballverein Chicago Cubs. Aber schon ein Jahr nach der Übernahme beantragte der neue Besitzer plötzlich Gläubigerschutz.

Verlagsangestellte verlieren durch den Konkurs einen Teil ihrer Rente

Das Perfide an dem Deal: Zell selbst investierte nur 315 Millionen Dollar, den Rest finanzierte er über Kredite, mit denen wiederum der Pensionsfonds der Angestellten belastet wurde. Sie wurden also zu Miteigentümern. »Wir bekommen nun monatlich ein Statement, was unser Anteil wert ist, und zwar gegen die Schulden gerechnet«, sagt der langjährige L.A.Times -Redakteur. »Da steht dann immer ›null‹.«