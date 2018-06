Der brave Mittelschichtbürger, der sich über das Hartz-IV-Milieu empört , das Rauchen und Faulenzen, das Kindermachen und träge Verharren in tradierten Geschlechterrollen, ahnt im Allgemeinen nicht, dass die gleichen Sitten auch an einer anderen Stelle der Gesellschaft zu Hause sind: nämlich an ihrem ehemals oberen Ende. Auch unter Aristokraten sind Zigaretten und ein entspanntes Verhältnis zur Arbeit nicht so verpönt, wie es der Bürger gern hätte. Der Mann ist dort noch Jäger, die Frau Mutter vieler Kinder. Auf Adelsbällen stehen Aschenbecher auf dem Tisch, niemand wäre bereit, für die Gesundheit auf einen Genuss zu verzichten oder seine Würde einer lächerlichen Sportart zu opfern.

Der ganze Emanzipationsdiskurs, der Leistungs- und der Gesundheitskult sind nur dort zu Hause, wo Emanzipation auch Freiheit verspricht, Leistung zu Besitz führt und Gesundheit in ein sorgenloses Alter. Bei den alten Eliten gelten sie ebenso wenig wie in der Unterschicht. Wer zu einer Kneipenrunde stößt oder bei einem Verein zu Gast ist, dessen Mitglieder vielleicht schon in der zweiten Generation arbeitslos sind, wird sofort bemerken, dass hier nicht emanzipierte Regellosigkeit herrscht, sondern altmodische Konventionen regieren: Jeder ist einzeln zu begrüßen, und zwar mit Handschlag, Frauen und Alte zuerst. An einem Tisch mit Schnapstrinkern wird Schnaps getrunken – und nicht etwa Bionade. Jeder steht zu seiner Herkunft – aber auch zur Zufälligkeit seines Schicksals. Will sagen: Ein bürgerlicher Eindringling wäre schlecht beraten, hier den Proletarier zu mimen – aber auch, sich auf seine Karriere etwas einzubilden.

Hier geht es nicht ums Haben, sondern ums Sein. Nicht um Leistung und Besitz, sondern um Ehre und Würde. Niemand ist leichter zu kränken als der, den der Bürger für asozial hält – und niemand kann delikater Rücksicht nehmen auf die Kränkbarkeit eines anderen. Genauso wenig, wie er bereit ist, sich mit der gewünschten Regelmäßigkeit bei der Agentur für Arbeit zu melden, wäre er jemals bereit zu kriechen. Der Grund ist aber weniger romantisch als realistisch: Anders als für den Angestellten lohnt sich das Kriechen für ihn nicht. Die Duckmäuserei, die im Büro vielleicht zur Beförderung führt, kann ihm nichts verschaffen, sondern nur etwas nehmen: nämlich seine Integrität.

Und noch etwas verbindet Unterschicht und Aristokratie: die Leidenschaft für nutzlose Hobbys. Die wenigsten Dauerarbeitslosen sind beschäftigungs- oder kenntnislos. Sie haben oft Liebhabereien, die Spezialwissen verlangen. Hundezucht und Hundesport sind nur ein Beispiel für eine alte Kulturtechnik, die vielleicht schon erloschen wäre, wenn sie nicht am untersten Rand der Gesellschaft gepflegt würde. Der letzte Euro fließt in einen Rassehund, dessen Adel, Anmut und staunenswerte Ausbildung in schrillem Kontrast zu dem Besitzer stehen, der seinen Champion zu Wettbewerben führt. Worum geht es bei solchen Hobbys, die der Erwerbsbürger wahrscheinlich als Verschwendung klassifizieren würde? Es geht um Schönheit – die sich wie alle Schönheit in der Kunst nur durch Verschwendung und Zweckfreiheit offenbaren kann.

Die Soziologen würden von Relikten vormodernen Verhaltens sprechen. Es ist allerdings zu fragen, ob dieses Vormoderne nicht etwas ist, das sich im Falle dauerhaften sozialen Abstiegs von selbst neu herstellt. Wo keine Hoffnung auf einen Lohn für Anpassung und Leistung ist, muss sich der Mensch auch nicht verbiegen. Das Tüchtigkeitsverhalten des Kapitalismus weicht wieder dem Würdeverhalten der Vormoderne. Der Mensch fällt zurück auf das, was er vor jeder Marktteilnahme ist – und das ist vielleicht nicht weniger, sondern mehr, als jede Angestelltenexistenz mit Haus und Auto bieten kann.

