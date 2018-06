Konjunkturprognosen sind ebenso beliebt wie schwierig. Selten treffen sie zu. Ich weiß nicht, ob es eine systematische Auswertung zur Stichhaltigkeit von Konjunkturprognosen gibt. Wahrscheinlich nicht. Sie müsste ja von den Prognostikern selber gemacht werden. Das Wirtschaftsleben ist äußerst komplex und wird von unzähligen Faktoren beeinflusst. Jedes Erklärungsmodell muss vereinfachen. Dabei wird die Wirklichkeit oft verzerrt und verkannt.

In solch komplexen Fällen ist es eine beliebte Methode, die Akteure eines Geschehens nach ihrer Einschätzung zu fragen. Den Einkaufsmanagerindex gibt es in der Schweiz seit 1995. Er beruht auf einer Befragung von rund 200 Managern, die Mitglieder eines Fachverbands sind. Die Fragen sind qualitativer Art und betreffen acht verschiedene Bereiche, wie Produktion, Auftragsbestand, Einkaufsmenge et cetera. Aus diesen Antworten wird ein Index konstruiert.

Die Befragung wird monatlich durchgeführt. Die Einschätzung ist also kurzfristig und kann sich deshalb auch rasch wieder ändern. Die schnelle Verfügbarkeit dieser Angaben wird als Vorteil bei der Konjunkturbeobachtung und -prognose betrachtet.

Markus Notter Der Autor ist Alt-Regierungsrat, Präsident des Zürcher Europa-Instituts und ZEIT-Kolumnist.

Auch in andern Bereichen wird diese Methode angewandt. Wir wollten etwa im Kanton Zürich wissen, wie sich die Autonomie der Gemeinden in den letzten Jahren entwickelt hat. Dazu hätte man die Kompetenzen der Gemeinden und deren Veränderung im Laufe der Zeit in allen Rechtsbereichen systematisch erfassen müssen. Eine immense Aufgabe. Einfachheitshalber hat man eine Befragung bei den Gemeinden durchgeführt, wie sie die Veränderung einschätzen.

Das Ergebnis ist natürlich subjektiv gefärbt, aber nicht uninteressant. Man bekommt eine Information über die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch maßgebende Personen. Das ist nicht immer die Wirklichkeit, aber ein Hinweis auf die Wirklichkeit. Solche Hinweise oder eben Indices müssen interpretiert werden. Und sie sind nur so gut wie die Interpretation.