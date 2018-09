Man fragt sich, was rührender und sonderbarer ist. Dass alle diese Stücke einmal geschrieben und gespielt wurden – oder dass sie jetzt mit aller Liebe und Akribie noch einmal aufgenommen wurden, gleichsam als akustische Rekonstruktion eines Leipziger Salons um 1840. Noch einmal schießt zartes Grün in all die verblichenen Albumblätter, Bagatellen, Romanzen, die im biedermeierlichen Leipzig die musikalischen Bürger in ihren Matineen und Soireen darboten, darunter auch die Familien Mendelssohn und Schumann.

Ein Hammerklavier, an dem einst Felix, Clara und Robert saßen, zählt zum historischen Instrumentarium der Produktion ebenso wie die Orphika, zart raschelndes Taschenklavier, und die Ophikleide, Kreuzung aus Fagott und Horn. Man experimentierte gern, aber nicht kühn, nicht wie der Zeitgenosse Berlioz, der sich übers Schneckentempo jener Eisenbahnen lustig machte, vor denen seine Kollegen noch erschraken. Clara Wieck bleibt mit einer Ballade in Nähe und Schatten der Chopin und Liszt, Mendelssohn streichelt mit Variationen für Streichquartett die Ohren.

Kleinere Namen treten höflich dazu, sie heißen Romberg und Backofen, Tromlitz und Marschner. Ein Herr Becker hat ein Rosengedicht von Goethes später Liebe Christiane vertont, Ignaz Moscheles, Mendelssohns Freund, macht J. S. Bach salonfähig und schreibt zu einem Präludium eine Cellostimme, die im barocken Leipziger einen Romantiker erkennt – mit guten Gründen. Komponist Niels Gade, der dänische Gast, lässt die Klarinette (Modell Grenser, 1810) so melancholisch singen, als müsse der nächste Herbst der letzte sein.

Unheimlich wird’s, wenn Schumanns letzter Winter herüberweht. Das Thema seiner wahnsinnsumflorten Geistervariationen säuselt körperlos auf einer Glasharmonika. Man ahnt den Abgrund unter den glänzenden Dielen des deutschen Bürgersalons. Natürlich ist damals unter Liebhabern auch weitaus dramatischere, »größere« Kammermusik aufgeführt worden, die kennt man aber. Diese Musikalische Morgenunterhaltung mit den vorzüglichen Musikern des Leipziger Concerts wagt sich an den Rand, an schilfumsäumte stille Wasser weit weg vom Mainstream. Es wird einem sonderbar dabei zumute, halb geborgen, halb verloren. So fern sind einem diese sanften Bürger dann doch nicht mehr.



Musikalische Morgenunterhaltung, Kammermusik der Romantik auf Originalinstrumenten (Raumklang 3107)