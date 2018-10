Afghanistan. Wer redet in Deutschland noch über diesen Krieg? Ein paar Journalisten, die es von Berufs wegen machen müssen; ein paar ehrbare Politiker, die daran scheitern, der Bevölkerung den Krieg als dringend notwendiges Übel zu verkaufen. Alle anderen sind froh, wenn die letzten Deutschen wieder heil zu Hause angekommen sind und keiner mehr große Worte darüber verlieren muss.

Afghanistan. Til Schweiger, der bekannteste deutsche Schauspieler unserer Tage, redet über diesen Krieg. Er hat einen Actionfilm gedreht, ist zur Truppe geflogen, hat den Film vorgeführt. Die Soldaten waren begeistert, Ministerpräsident Thomas de Maizière dankte Schweiger für sein Engagement, und alle in Deutschland sollten wissen: Diese Soldaten sind das neue große Herzensanliegen von Til Schweiger. Wie aber zeigt Keinohrhasen- und Kokowääh-Schweiger Krieg?

Er zeigt ihn mit viel Gewalt, mit Heroen und fiesen Feinden. Mit Ballerszenen in Zeitlupe und Toten am Fließband. Aber vor allem zeigt er ihn: in Deutschland. Schutzengel, Schweigers Film über einen Afghanistanveteranen, bringt den Krieg nach Hause. Berlin wird zum Schauplatz des Fights.

Auf der einen Seite kämpfen die Schurken eines schwerreichen Waffenhändlers (Heiner Lauterbach), der die Konflikte der Welt beliefert und bestens vernetzt ist in Politik und Verwaltung. Auf der anderen Seite steht der Einzelkämpfer Max Fischer, ein hochdekorierter Afghanistanveteran, gespielt von Til Schweiger. Fischer bekommt den Auftrag von der Polizei, ein fünfzehnjähriges Waisenmädchen (gespielt von Schweigers Tochter Luna) zu beschützen, das dabei zugesehen hat, wie der Waffenhändler seinen Freund erschossen hat. Harte Arbeit, denn mit der Polizei verscherzt er es sich früh, sie fahndet nach ihm im Großaufgebot, und der Waffenhändler will das Mädchen abknallen, damit es für seinen Fehlschuss keinen Zeugen gibt.

Schweiger erzählt eine umgedrehte Bonnie und Clyde-Geschichte. Zwei von der Gesellschaft Verlassene sind auf der Flucht vor der Meute der Gangster, unterstützt werden sie nur von Fischers Ex und einem Veteranenkumpel, der in Afghanistan beide Beine verlor. Sie sind das Gute in einer bösen Welt, auch wenn sie andauernd töten müssen. Wie in einem Computerspiel hangeln sie sich von Gegner zu Gegner, und der Krieg treibt ein doppeltes Spiel mit ihnen: Er tritt hart und brutal auf, in immer neuen vermummten Typen, die Til Schweiger der Reihe nach ummäht, ohne dass irgendjemand von außen eingreift – die Polizei verschanzt sich in ihren Bürotürmen oder wird als Gegner munter mit abgeschossen. Und er tritt als Albtraum im Kopf auf, wenn die Szenen aus Afghanistan zurückkommen, wenn Schweiger neben der Fünfzehnjährigen liegt und von Kampf und Tod erzählt.

Was aber macht der Regisseur Schweiger aus diesem Wechselspiel? Er reißt es unfreiwillig ins Lächerliche. Er parodiert seinen eigenen Actionfilm, weil er kein Maß findet: Die Musik wechselt zwischen Charts und pathetischen Säuselklängen, nie löst sich der Film von extremen Close-ups und Wackelkamerabildern, andauernd fliegen Patronenhülsen und tote Körper durch die Luft, und die dramatischen Dialoge versinken im Kitsch. Die Medien berichten fassungslos von den immer neuen Blutbädern, Deutschland wird zum Wildwest-Schauplatz: ohne Gesetz, ohne Regeln.

Til Schweiger hat mit Schutzengel geschafft, was viele versucht haben. Er hat das Schicksal der Afghanistanveteranen dorthin gebracht, wo es hingehört: in die Mitte der Gesellschaft. Die Kinosäle sind voll, 160.000 haben den Film in der ersten Woche gesehen.

Aber was nützt das, wenn er das richtige Thema so desaströs umsetzt?