Wenn man ein Star ist und gerade Vater oder Mutter geworden, dann gibt es einen festen Plan, nach dem man nun vorgeht.

1. Man gibt dem Kind einen seltsamen, möglichst einzigartigen Namen (Shiloh/Suri/Knox); 2. man versteckt sich in seiner Villa/seinem Schloss/seinem Landhaus, um die Spannung zu steigern; 3. man sichtet die Angebote für die ersten Fotos von dem Wesen mit dem seltsamen Namen; 4. man wartet, um den Preis hochzutreiben; 5. man lässt einen prominenten Fotografen in seine Villa/sein Schloss/sein Landhaus; 6. die ganze Familie zieht sich weiß an und lässt das junge Glück für eine siebenstellige Summe von diesem ablichten; 7. man spendet das Geld für eine wohltätige Kinderhilfsorganisation.

Auf diese Weise entstanden die teuersten Fotos der Welt: 14 Millionen Dollar kosteten die ersten Bilder der Zwillinge Knox und Vivienne Jolie-Pitt, 4,1 Millionen die ihrer Schwester Shiloh, 6 Millionen die Fotos von Jennifer Lopez’ Zwillingen. Der Preis der 19-Seiten-Strecke von Suri Cruise in Vanity Fair, fotografiert von Annie Leibovitz , ist nicht bekannt, aber die Geschichte bescherte der Zeitschrift Rekord-Verkaufszahlen.

Alle machen es: Sandra Bullock , Jessica Alba und Matthew McConaughey, Christina Aguilera , Britney Spears . Alle sehen dabei gleich aus: viel Weiß (Bettwäsche/Spitzenkleid von Mama/T-Shirt von Papa), klassische Familienaufstellung (beide beugen sich über das Kind/Mama schaut Kind verliebt an, und Papa schaut Mama stolz an), wenig Schminke, Landhausstil, Weichzeichner. Clean und unschuldig und perfekt.

Klar, die Stars wollen Kontrolle über die ersten Fotos ihrer Kleinen. Wenn dann noch Annie Leibovitz vorbeikommt und Bilder für die Ewigkeit schießt, umso besser. Nur: Irgendwie erinnert das an Stars, die sich für den Playboy ausziehen. Man weiß, dass man sich (bzw. sein Kind) an den Voyeurismus der Klatschwelt verkauft, aber man beruhigt sich damit, dass die Aufnahmen doch so »ästhetisch« seien.

Es geht auch anders: Robbie Williams twitterte gleich am zweiten Tag nach der Geburt ein Bild seiner Tochter Theodora Rose . Er habe, schreibt er, gerade die Windeln gewechselt, seine Haare sehen genauso chaotisch aus wie das Sofa, auf dem er liegt, keine Spur von Landhaus und weißer Spitze, Fotografin war wohl seine Frau. Brad Pitt gibt zu solchen Gelegenheiten gern Pseudophilosophisches von sich wie: »Wir erziehen uns alle gegenseitig.« Robbie Williams sagt übers Vatersein: »Ich habe die Hosen voll!« Alles Gute, Robbie!