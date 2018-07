Wer in Amerika durch die Wüste fährt, entlang öder Kakteen und roten Sands, weiß bald, dass Marken Heimat sind. Das unversehens am Horizont aufleuchtende McDonald’s-Schild an einer Kreuzung oder das zuverlässig immerzu baugleiche Motel einer Kette verschaffen Ordnung, wo Unordnung ist, und Zivilisation, wo eigentlich Angst, nämlich Natur, herrscht. Doubletten des Motels und des Fast-Food-Ladens hatte man schon vor 120 Kilometern gesehen, unterbrochen nur von der kargen Landschaft. Nichts ist seit je beruhigender als die Wiederholung des Bekannten.

Die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Auflösung der Kernfamilie haben vieles unstet werden lassen. Nur die Marke verschafft dem heutigen Nomaden noch zuverlässig Vertrautes: der Burger, dessen Geschmack man so gut kennt, das Kingsize-Bett im Motel, als liege man in demselben wie tags zuvor. Und auf beruhigende Weise gleichen sich ja längst die Wohnzimmer und Küchen aufgrund der bereits zu Tode bespöttelten immer gleichen Ikea-Möbelstücke mit ihren ach so lustigen Namen. Wo immer wir sind, wen immer wir besuchen, die Überraschungen sind stark eingeschränkt, die Wiederholung des Immergleichen (übrigens eine Minimaldefinition des Mythos) ist die letzte Heimat. Das Serielle hat die flüchtig gewordenen Koordinaten Raum und Zeit wohltuend kompensiert.

Nun ist Ikea ganz offenbar an eine interessante Grenze seiner globalen Ausbreitung gestoßen. Der Katalog des Möbelhauses, der in allen Ländern dieselben Produkte mit denselben Models zeigen soll, wurde für Saudi-Arabien verändert: Für gewöhnlich hockt etwa auf einer Katalogseite im Bad ein Mann, der seinen Sohn in ein Handtuch wickelt, die Frau steht versonnen am Waschbecken. Für den saudi-arabischen Katalog hat man sie nun wegretuschiert, so wie zahlreiche andere Frauen im Katalog. Angeblich wegen der eigentümlichen Kleidervorschriften des Landes. Jetzt darf sich der kritische Zeitgenosse das geringere Übel sozusagen aussuchen: Geißelt er die kulturimperialistische Ausbreitung von Heimat? Oder die rigide Geschlechterpolitik der Fremde? Am besten beides, um nicht in die übliche Falle zu tappen und die kleinbürgerliche, aus Orientierungsangst betriebene Ausbreitung der Gleichheit der Waren mit der Gleichberechtigung der Geschlechter zu rechtfertigen.