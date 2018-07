Der Mann hat keine Zeit, Zögern ist nicht sein Ding. Schnell, schnell, mit schwarzer Kreide legt er los, mit breitem Strich, ungeduldig, dabei gekonnt die Konturen setzend: das volle Haar. Die markante Nase. Die Augen – nur ein nervöses Zickzack. Ein hoher Hemdkragen, das Anzugrevers, alles ist zu erkennen. Der Kontrast zwischen dem entschlossen schraffierten Hintergrund und dem Freiraum im Vordergrund legt die Perspektive fest.

Selbstbildnis, zeichnend heißt dieses Blatt von Ernst Ludwig Kirchner (1880 bis 1938), dem Maler und Grafiker des Expressionismus.

Was Besonderes?

Unbedingt. Handzeichnungen sind immer aufregend. Unfairerweise gehören sie zu den unterschätzten Objekten kunstinteressierter Begierde. Das ist schade und dumm obendrein, gibt es doch auf diesem Gebiet immer noch bezahlbare Funde genug. Kein anderes Medium erzählt so unmittelbar, so sensibel, so spontan vom Künstler selbst. Als ob wir ihm über die Schulter schauen, diesmal also Kirchner. "Unmittelbar und unverfälscht", das Credo jener Dresdner Aufbruchjahre der Künstlervereinigung Brücke, hier wird es kompromisslos umgesetzt. Originell allein schon die Idee, das Porträt nicht wie üblich frontal, den Betrachter anschauend anzulegen, sondern im Halbprofil. Schwarz. Schnell. Stark. Wie lange wird der Mann benötigt haben für dieses Blatt (32,4 mal 36 Zentimeter)? Eine halbe Stunde, vielleicht eine ganze. Hat er es am nächsten Tag noch einmal hervorgeholt, nachbearbeitet? Ach was. So wie es entstand, so war es perfekt. Und so ist es auch heute noch, 111 Jahre nach seiner Entstehung im Dresdner Atelier, vielleicht an einem düsteren Herbsttag, stellen wir uns vor.

Wie bei allen exzellenten Arbeiten gibt es auch bei dieser etwas zu rätseln. Die zart angedeutete Figur am rechten Rand – ist es eine Skulptur, die im Atelier steht? Eine Frau, die gerade den Raum betritt? Am Ende sogar "seine" Dora mit Hut? Und überhaupt: Was macht Kirchner da? Zeichnet er wirklich? Oder liest er, starrt er vor sich hin? In der Berliner Nationalgalerie war das Blatt schon mal mit einem anderen Titel zu sehen: Junger Mann, lesend. Mittlerweile hat sich der Kirchner-Experte Günther Gercken festgelegt: Ernst Ludwig selbst ist hier zu sehen.

Auffallend ist nicht zuletzt die unten links mit Feder gesetzte Signatur "E Kirchner 1901". Die Kenner lächeln. Kirchner hat vordatiert. Arbeit am Nachruhm zu Lebzeiten. Als habe er schon 1901, also vor der Brücke-Zeit, so meisterlich gezeichnet.

Das Blatt hängt, edel gerahmt, beim Kunsthändler Thomas le Claire. Jetzt nur Mut. Was, geehrter Herr Le Claire, soll denn dieses Traumstück kosten? Der enorm kundige Hamburger räuspert sich. 135.000 Euro. Müsste doch zu machen sein, was?