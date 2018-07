Ach, der böse männliche Blick. Immer wieder durchdringt er Lulu, die Musterhure: Auf Frank Wedekind und Alban Berg, ihre "Väter", folgten 1979 der Komponist Friedrich Cerha (mit einer Vervollständigung des Torso gebliebenen dritten Akts der Berg-Oper) und auf diesen gerade in jüngerer Zeit diverse Raffungen und Straffungen der Partitur, mal mehr auf Sprechgesang zielend, mal auf Swing, mit Kuhglocken und Xylofon im Graben. So richtig überzeugten weder die einen noch die anderen und der lederne Cerha sowieso noch nie. Als würde Lulu, die "unbeseelte Kreatur", am Ende doch über jede künstlerische Anverwandlung durch Manneshand triumphieren.

Mit all dem sollte bei Olga Neuwirths riskanter kompositorischer Neudeutung namens American Lulu an der Komischen Oper Berlin nun Schluss sein. Der erste weibliche Blick: keine schwitzenden Männerfantasien mehr, keine busenwackelnden, bauchnabelfrei sich räkelnden Protagonistinnen – und keine Romantik im Sterben: Bei Wedekind/Berg/Cerha & Co. besorgt Jack the Ripper alias Dr. Schön, Lulus große Liebe, das mythisch-lüsterne Ende, hoch schießen die Blutfontänen, Todesschrei, finales Largo und Grave und Schluss. Bei Neuwirth hingegen, Jahrgang 1968, bleibt der Mörder anonym, er tappt im Dunkeln und Lulu mit ihm ("Here we go again, someone’s coming. Let’s see who it is"), und irgendwann ist einfach Schluss, hört die Musik einfach auf, abrupt und gegen alle Spannungsdramaturgie, als habe der Tod mit der Kunst nichts am Hut. Ein starker Moment, diese riesige Sinnlosigkeit.

Schade nur, dass die Regie die "schöne Leiche" doch noch zeigt, nackt und besudelt, eine Bühnen füllende, hochattraktive, hoch ästhetische Projektion, ein Fest für Voyeure. Überhaupt sieht Marisol Montalvo, die Hauptdarstellerin, so famos aus, dass ihr die Aufführung sorglos sämtliche Klischees aufbürdet – die normal misogynen wie die rassistischen, die sich aus dem Setting des Ganzen, den USA der fünfziger Jahre, ergeben. Die Macht ist männlich und weiß, sagt Neuwirth in ihrer etwas angestrengten englischen Neufassung des Librettos, die Ohnmacht weiblich und schwarz, als hätte es einer doppelten Belichtung des Problems, dieser Entfremdung von Zeit und Raum wirklich bedurft: Prompt wackelt Montalvo mit dem Busen und räkelt sich, sie mimt Josefine Baker, mit weißen Federboas auf nackter Samthaut, und tritt im dritten Akt, 20 Jahre später, mit dickem Pelz auf. Wie sich ein junger russischer Regisseur und Ausstatter, Kirill Serebrennikov, die alten Südstaaten vorstellt, mit und nach Martin Luther King? Wie eine österreichische Komponistin der Gegenwart gegen die Windmühlen der zweiten Wiener Schule kämpft?

Sonderlich kritisch oder gar feministisch ist das im Ergebnis nicht, eher scheint es, als habe Neuwirth jeden Glauben an den weiblichen Gesang verloren, an seine Kraft und Subversivität (was auch Montalvos recht blasser sängerischer Leistung anzulasten wäre). Hat sie natürlich nicht. Die Volte aber, die sie schlägt, ist kaum nachvollziehbar: Aus Bergs lesbischer Gräfin Geschwitz wird die Bluessängerin Eleanor (selbstbewusst im Afrolook und erotisch gurrend: Della Miles), die am Ende die Moral davonträgt und sich von Lulu lossagt. Ein Primadonnenstreit bricht aus, wie er im Buche steht, beide hauen sich die Manifeste und Glaubensbekenntnisse nur so um die Ohren, jedenfalls auf dem Notenpapier.

Wirken Eleanors bluesig-jazzige Einwürfe in den sanften Uminstrumentierungen und Übermalungen des zweiten Akts noch wie kalt glühende Meteoriten, hat der neu komponierte dritte Akt deren Klangwelt vollständig adaptiert. Das fetzt und wird frech und schraubt sich in jaulende, heulende Höhen. Und plötzlich begreift man, dass der Sound aus Saxofonen, E-Gitarre, Schlagzeug und der herrlich virtuellen Wonder-Morton-Kino-Orgel vor allem Saat sein soll, Saat der Zukunft. Dass diese nicht recht aufgeht, liegt nicht an Johannes Kalitzke und dem Orchester der Komischen Oper, die sich mit viel Traute durch den Abend kämpfen. Der andere Blick lässt sich nun einmal nicht aufsetzen wie eine Brille, und dann ist alles gut. Den muss man ausprobieren, üben, lernen dürfen. Und auch daran scheitern.