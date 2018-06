Niklas Luhmann, Sohn eines Bierbrauers aus der beschaulichen Provinzstadt Lüneburg, vertritt Professor Theodor W. Adorno , seinerseits Sohn eines Weinhändlers aus Frankfurt am Main, an der dortigen Goethe-Universität. Es ist das Wintersemester 1968/69, Adorno will sich in seinem Freisemester der Niederschrift seiner Ästhetischen Theorie widmen. Der junge norddeutsche Gelehrte, der sich mit verwaltungstheoretischen Arbeiten bereits einen guten Ruf erworben hat und demnächst eine Professur in Bielefeld bekleiden wird, vertritt also den Repräsentanten der Kritischen Theorie im Fach Soziologie; und was tut er? Er bietet eine Übung zum Thema "Liebe als Passion" an, woraus viel später erst, 1982, ein viel beachtetes Buch desselben Titels hervorgehen wird.

Wer hätte gedacht, dass die auf fast komische Weise nüchterne Abhandlung über die Codierung von Intimität, wie sie im Untertitel heißen wird, dem erhitzten Klima der Studentenrevolte entsprungen ist! Alexander Kluge , damals im Umfeld Adornos sehr präsent, berichtet in dem Geschichtenband Das fünfte Buch (Suhrkamp Verlag, Berlin 2012) über Luhmanns kurzes, bislang kaum gewürdigtes akademisches Engagement am Main. An der Übung über Liebe als Passion, so Kluge, habe nur eine Handvoll Studenten teilgenommen, die meisten davon seien Frauen gewesen.

Ja, die Frauen! Die haben Adorno in jener turbulenten Zeit das Leben schwer gemacht. Seine Liebschaften waren bekannt, und man muss annehmen, dass das vom SDS organisierte sogenannte Busenattentat vom 22. April 1969 gegen diese Neigung gerichtet war. Drei Studentinnen hatten bei dem Anschlagshappening Adorno mit Blüten bestreut, ihn zu küssen versucht und ihre Brüste entblößt. Der Professor verließ daraufhin fluchtartig die Universität und stellte seine Vorlesung "Einführung in dialektisches Denken" bis auf Weiteres ein.

Doch die Frau, die ihm damals Sorgen bereitete, war gar keine Studentin, sondern seine letzte, 30 Jahre jüngere Geliebte aus München, eine Schauspielerin, Malerin, ein Fotomodell, eine Bohemienne und Muse, in deren Wohnung am Münchner Hohenzollernplatz Hanna Schygulla, Edgar Reitz oder Alexander Kluge ein und aus gingen. "Bei uns ging’s rund", fasst ihre Tochter das rege Treiben im Rückblick zusammen. Auch Adorno war häufiger zu Gast bei seiner Geliebten. Sie hieß Arlette Pielmann.

Über Arlette Pielmann hat Alexander Kluge bereits vor einigen Jahren berichtet: wie sie in der Frankfurter Wohnung der Adornos zum Samstagnachmittagsstelldichein aus München angereist sei, das Bett von Ehefrau Gretel hergerichtet, die sich dann zurückgezogen habe. So steht es zu lesen in Die Lücke, die der Teufel lässt (2003). Kluge spekuliert dort, Adornos amour passion mit der jungen Freundin, an der er "exzessiv" gehangen habe, sei von der Ehefrau, einer promovierten Chemikerin, hingenommen worden, und zwar aus Rationalität und Realitätssinn. Aber "gebilligt" habe Gretel "die Beziehung zur Geliebten nicht", wird Kluge in einem Telefongespräch im März 2012 präzisieren.

Personen der Handlung Theodor W. Adorno (1903–1969), deutscher Philosoph und Soziologe Gretel Adorno (1902–1993), Chemikerin, seine Frau Arlette Pielmann (1937–1978), seine Geliebte Lotte Tobisch (geb. 1926), österreichische Schauspielerin, eine Freundin Adornos Claudia Pielmann (geb. 1959), Arlettes Tochter Niklas Luhmann (1927–1998), deutscher Soziologe Alexander Kluge (geb. 1932), Schriftsteller und Filmemacher

Die Geliebte hat das Arrangement ebenfalls nicht als einfach empfunden. Ihre Tochter erinnert sich an Tränen der Mutter. Zwischen Adorno und Arlette kommt es zum Streit. Und zu Kränkungen beiderseits. Die Geliebte trennt sich, heiratet den Filmproduzenten Walter Krüttner, kehrt zum Geliebten zurück, trennt sich erneut. Und jetzt lesen wir in Kluges neuem Buch, dass Adorno in seiner Liebesnot den Verwaltungsfachmann Luhmann um Rat gebeten habe. Ausgerechnet den kühlen Niklas Luhmann, der mit seiner Systemtheorie zum Antipoden der Kritischen Theorie werden sollte.

Adorno wählt für das einmalige Treffen das Weinlokal Rheingold gegenüber der Oper. Er, der gern schlemmte, wie nicht nur Kluge bestätigt, lädt den jungen Kollegen aus der kargen Lüneburger Heide ein und verwöhnt ihn nach den Maßgaben der kulinarischen Mode seiner lebensfrohen Heimatstadt. Bestellt wird eine Flasche Pfälzer Wein, wie Niklas Luhmann sich (laut Kluge) erinnern wird. Bei Rumpsteak à la Voltaire (Adorno) und rheinischem Sauerbraten (Luhmann) erzählt Adorno, was er jedem erzählt: Ohne die Geliebte könne er nicht leben. Sie war inzwischen übergelaufen zu einem "wohlhabenden Musikschaffenden", wie Kluge sich ausdrückt. Gemeint ist der Bach-Interpret Karl Richter, ein ebenfalls verheirateter Mann, auf den Adorno, der zwar Bach liebte, nicht aber dessen Interpreten, mächtig eifersüchtig war.