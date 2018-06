Der ZEIT-Scrabble-Sommer ist nicht nur eine Phase des Herumpusselns und Nachschlagens, er verlangt (und fördert) auch ein hohes Maß an Inspiration. Obendrein sorgt er für verstärkte Kommunikation – nicht nur innerhalb der Familien- und Freundeskreise, die sich weltweit an ihm beteiligen. Es gibt auch Leser, die uns Woche für Woche an ihren Überlegungen teilhaben lassen.

Wie zum Beispiel Holger Martin aus Karlsruhe, der uns seine donnerstäglichen Gedanken stets lyrisch formuliert mitteilte. So kommentierte er die siebte Runde selbstkritisch: "Zum zweiten Mal schon knapp daneben, nun ja, die Sommerhitze eben! Zum SACK die TÜCHER fand ich nicht, nur BRÜHEND hat’s im Topf gezischt. Drei Punkte mehr hätt’s mir gebracht, hätt an die TÜCHER ich gedacht!"

Mehr Fortune hatte er in der hier abgebildeten Situation, die er uns zu Pfingsten schickte. Sein Favorit bringt rund 80 Punkte. Wie lautet das gesuchte Wort?

Lösung aus Nr. 40:

Insgesamt 78 Punkte brachten die GREMIEN auf 13C–13I

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de