Der Regisseur Nicolas Stemann inszenierte im Jahr 2009 in Berlin am Deutschen Theater Bert Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe so, dass man auf einer Anzeigetafel im Bühnenhintergrund sah, wie viele Kinder während der Aufführung auf der Welt an Hunger starben (ungefähr alle drei Sekunden eins). Die Inszenierung schritt mit hohem Kunstehrgeiz voran, und die Zahl der toten Kinder, der in diesem Augenblick gestorbenen Kinder näherte sich rasant der Zahl 1000. Während wir also in aller Ruhe an einem Stück über die Spekulation mit Tierfleisch unsere kritischen Instrumente wetzten, wurde uns gezeigt, welchen Preis anderswo auf der Welt Unschuldige für unsere gelassene Distanz bezahlen.

Nun, knapp drei Jahre später, inszeniert der Regisseur Sebastian Baumgarten die Heilige Johanna am Schauspielhaus Zürich. Und er geht, wenn man so will, einen Schritt weiter als Stemann: Er zeigt nicht, dass anderswo unschuldige Kinder sterben, während es uns gut geht. Er zeigt, dass wir alle schon gestorben sind, während wir es uns gut gehen lassen. Wir alle sind die Toten, vom System ausgesaugt, vergiftet, zerstört, ansonsten aber heiter und immer für einen Spaß zu haben. Ein solcher Untoten-Spaß ist auch seine Inszenierung.

Die zentrale Gestalt ist in Zürich nämlich nicht Johanna, das Mädchen von der Heilsarmee, welches das moralisch verrottete Chicago des Jahres 1929 von unten, aus der "Tiefe", wieder aufrichten will, indem es die Armen zu Gott bringt und so auch Gott wieder "aufrichtet" und "einführt"; sie, Johanna, bleibt blass. Hauptfigur in Zürich ist der üble Spekulant und Fleischfabrikant Pierpont Mauler, den Johanna vergeblich auf den Pfad der Tugend bringen will.

Markus Scheumann, ein preußisch lispelnder, spröder Schauspieler zeigt ihn als Mann mit traurig erloschenen, wie ausgespuckt in ihren Höhlen liegenden Augen – eine unbehagliche, wasserleichenhafte Wiedergängergestalt, ein frierend reptilienhafter, untröstlicher Bösewicht. Sein Leben lang hat er von der Unterdrückung und dem Auspressen anderer gelebt, nun plötzlich stellt er fest: "Dieses Halszudrücken ist mir / Nicht so viel Spaß, wie ich geglaubt hab."

Pierpont Mauler ist nicht etwa ein guter Mensch geworden, sondern er hat begonnen, den Zorn der Armen genauer zu studieren. Es ist ein Zorn, so Mauler, "der uns alle wegfegt". Vor ihm fürchtet er sich. Mauler spricht: "Es sind zu viele, die / Vor Jammer brüllen; und es werden mehr (...) die / Werden uns, wo sie uns fassen, / Auf die Pflaster schlagen / Wie fauligen Fisch. Wir alle hier, wir / Sterben nicht mehr im Bett."

Dieses "wir alle hier" ist der Haken, den das Stück in ein heutiges Publikum schlagen kann – Baumgarten wirft den Haken nach uns, allerdings nicht mit der Wut des Anklägers, sondern eher mit dem traurigen Swing des Fatalisten: Er sieht sich durchaus selbst als einen von jenen, die in Gefahr sind, nicht im Bett zu sterben.

Baumgarten entdeckte bei der Arbeit an diesem Stück offenbar, dass er kein Kämpfer, sondern eher ein spitzfingriger Künstler ist. Er spielt es als eine nicht mehr erzählbare, sondern aus theaterhistorischen Gründen rekonstruierbare Geschichte; ein Pianist (Jean-Paul Brodbeck) begleitet die Aufführung und versetzt den Abend in den Modus eines gehobenen Schatzes – eines musikalisch untermalten, restaurierten Stummfilms. Die Schauspieler wirken wie Sprecher, die uralten Bildern, den Lippenbewegungen von Toten, ihre Stimmen leihen.