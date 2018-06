Elisabeth Marriott will alles ändern. Das Koma, in das die Ärzte die junge Frau versetzt hatten, nachdem sie im Frankreichurlaub vor ihrem Leben davon- und hinein in die Wellen des tosenden Atlantiks gelaufen war, bekifft, betrunken, in euphorisch-verzweifeltem Todeswillen, war noch keine Lösung. Und so versucht sie es nun im Dasgupta-Institut, diesem Regenerationszentrum für die moderne Seele, mit einer anderen Art des radikalen Entzugs vom eigenen Ich: der Meditation.

»Wir leben hier in einem Trancezustand«, setzt Elisabeths Geschichte an einem Punkt ein, an dem sie schon acht Monate im Dasgupta-Institut weilt. Das, was das Leben der anderen Sinnsucher in einem normalerweise zehntägigen Programm verändert, ist für sie zum Alltag geworden. In ewigen Ritualen wäscht sie als freiwillige Helferin Reis und Bohnen und meditiert einfach endlos weiter, geht spazieren und segnet in liebevollem Gleichmut alles, was sie sieht. Denn so will es Dasgupta, der indische Gelehrte, der jeden Abend wieder aus dem DVD-Player predigt.

Der Schriftsteller Tim Parks weiß, wovon er schreibt. Die Kunst stillzusitzen: Ein Skeptiker auf der Suche nach Gesundheit und Heilung (ZEIT Nr. 4/11) hieß der subtile, humorvolle und vor allem schonungslose Bericht von seiner eigenen Reise zur Selbstfindung durch Meditation, die er 2010 unternahm. Ebenso schonungslos hat er diese Erfahrung nun noch einmal, anders, fiktionalisiert, jung und weiblich aufgeschrieben. Und wieder besteht seine Kunst in der Intimität, dieser literarischen Direktübertragung aus dem Körper und dem Geist desjenigen, der sich da ändern will und doch den Zweifel und die Verzweiflung dabei nie ganz abzuschütteln vermag.

Nüchtern, anfangs irritierend unbeteiligt lässt Tim Parks seine Protagonistin aus der Anstalt, in die sie sich selbst nach ihrem Suizidversuch eingewiesen hat, berichten. Ein euphorisches Erleuchtungstagebuch sieht anders aus. Denn das Leben ohne Sex – im Dasgupta-Institut steht dies als Überbegriff für jegliches Begehren, Verlangen, Wollen, kurz: für jedwede Störung des kosmisch saturierten Geistes, der eigentlich nichts und niemanden mehr wollen soll – ist nichts für Elisabeth. Auch wenn sie es wirklich versucht. Vergessen, wegatmen will sie endlich die Geschichten, die sie in die Fluten trieben: den Freund, Carl, der sie heiraten wollte, von dem sie unbeabsichtigt schwanger war, den sie aber trotz jahrelanger Anstrengung nie zurücklieben konnte. Jonathan, den zwanzig Jahre älteren, von ihr besessenen exzentrischen Liebhaber, dem sie verfallen war. Die Erfolglosigkeit ihrer Band, die Eltern, die in ihrer Ehe erfrieren. Und die elendige Frage danach, wer das eigentlich war, sie selbst, Elisabeth, Beth, und wohin sie wollte mit all dem Lebenshunger, der sich nur immer wieder in selbstzerstörerischen Exzessen zeigte.

Anders als Beths erste Flucht vor sich selbst, die zwischen Krankenhausschläuchen endete, beginnt ihre Suche nach Erlösung behaglicher. Süßlich sediert von der Meditation, lässt Beth die Tage an sich vorbeiziehen: das reine Dasein, ohne leben zu müssen. Doch auch dieses Mal ist das Koma keine Lösung. Denn wieder und wieder wacht es auf, das widerspenstige Ich, um zu zeigen, dass es weiterwill, dass es eben nicht frei ist von Anhaftungen, von Geschichte, vom Wollen.

»Ich bete dich an, Beth, ich bete dich an und bete dich an«, bricht die Stimme des alten Liebhabers plötzlich drängender als je zuvor in den meditierenden Geist. Der bislang ruhige Gedankenstrom des Buches kippt mit diesen Erinnerungen, Beths Körper folgend wird der Roman rasend, störrisch, atemlos. Hin ist die edle Stille, zerschlagen das friedvolle Segnen von Reis, Bohnen, Gemüse, Bäumen, Kaninchen und Mitmeditierenden. Zurück sind sie, die Gedanken, die wie Hunde bellen, zurück das Gift, mit dem Beth noch nie umzugehen wusste: ihre Anziehungskraft auf andere und die Sucht, damit zu experimentieren. Wahllos küsst sie einen jungen deutschen Meditierenden, der nachts in der Gemeinschaftsküche verstohlen E-Mails checkt und mehr Müsli isst, als der göttliche Speiseplan erlaubt. Und sie zieht weiter auf ihrem karmazerstörenden Trip, hinein in den verbotenen Männertrakt. Eine Zigarette nach der anderen rauchend, liest Beth auf dem Klo die geheimen Notizen eines Fremden. »Warum dreht sich alles in diesem Tagebuch um mich?«, fragt sie sich fassungslos, als sie von einer erdrückenden Ehe, der Affäre mit einer jüngeren Frau, dem Konflikt mit der Tochter und einer maroden Firma liest. Der Fremde wird ihr zum Spiegel. »Du liebst deinen Schmerz zu sehr«, hinterlässt Beth einen wohlplatzierten Giftspritzer in seinem Buch, sie kann einfach nicht ohne die strikt untersagte Interaktion. Und doch wird sie am Ende genau das sein, was ihr hilft.

Denn einen Reset-Knopf, so Parks’ beunruhigend-beruhigende Botschaft, gibt es bei der menschlichen Seele nicht. Keine emotionale Biografie beginnt je wieder bei null, die eigene Geschichte lässt sich nicht wegatmen. Leben heißt, Abdrücke aneinander zu hinterlassen, es gibt eine Welt vor und nach dem Meditationskissen. Und um dort zu bestehen, um sich selbst zu begegnen, um sich wandeln, heilen und vorankommen zu können, braucht es dann eben doch die Störung, den Sex, die Geschichten, die sich ineinander- und übereinanderschieben – nicht zuletzt durch die Prägung eines immer neuen Gegenübers.

Mit seinem eindrucksvollen, mal wunderbar ironischen, mal hochverzweifelten und dann wieder tief in sich ruhenden Roman Sex ist verboten zeigt Tim Parks, dass auch Literatur manchmal in der Lage ist, ein solches Gegenüber hervorzubringen.