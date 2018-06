Verblüffend ist, was hier nicht passiert. Keiner buht. Keiner wird laut, keiner ruft dazwischen, keiner brodelt vor Wut. Dabei klagt Sahra Wagenknecht nun schon minutenlang über das marode System, die Profiteure des Finanzkasinos und die Geiselnahme der Gesellschaft. Sie verlangt, gierige Banken an die Kette zu legen, die Steuern zu erhöhen, die Zinsen zu senken. Im Grunde sagt die Politikerin der Linken alles, was eine gute Marxistin über den Kapitalismus so sagen muss. Und ein ganzer Saal voller Kapitalisten lauscht höflich interessiert und schweigt.

Es ist Montagabend, zwei Unternehmerverbände haben auf den Saarbrücker Halberg geladen, um über den Euro , die Krise und die Zukunft des Systems zu reden. Herren in dunklen Anzügen, deren Krawatten auch jetzt, nach Feierabend, noch richtig sitzen, begrüßen einander freundlich. Und sogar die Nachwuchskräfte sehen so adrett aus, als hätten sie die wilde Jugend schon sehr, sehr lange hinter sich. Oder nie erlebt. »Der Herbert kommt später, der muss erst noch Geld verdienen«, raunt ein kompakter Mittfünfziger einem Bekannten zu, und dann: »Mal sehen, wie sie’s packt.«

Packen soll es Marie-Christine Ostermann . Das Nachwuchstalent der Jungen Unternehmer soll den Star der Linken, Sahra Wagenknecht, schlagen, wenn nötig mit kräftiger Unterstützung aus den eigenen Reihen. Die Kämpferin für den Markt gegen die Staatsgläubige: Wenn das gut läuft, so die heimliche Hoffnung, dann hat der Abend nicht nur ein bisschen Glamour in die Provinz gebracht, sondern auch noch ein paar ungewöhnliche Ideen für Deutschlands Zukunft, Europas Rettung und die Wege aus der Finanzkrise . Schließlich streiten da statt der üblichen mittelalten Funktionäre mit beginnender Glatze endlich mal junge, attraktive Frauen in Kostüm und Pumps. Und dann noch zwei, deren Milieus und Weltanschauungen kaum unterschiedlicher sein könnten.

Die eine, Sahra Wagenknecht, trat noch kurz vor dem Fall der Mauer der SED bei und machte dann langsam, aber sicher Karriere auf dem linken Flügel der Linken. Die andere, Marie-Christine Ostermann, absolvierte die üblichen Stationen für angehende Unternehmer: Wirtschaftsstudium, ein bisschen weltenbummeln, ein bisschen arbeiten und das alles in dem sicheren Wissen, irgendwann zu Hause im westfälischen Hamm die Firma der Familie zu erben.

»Der Neueinsteiger muss den Mount Everest immer von ganz unten erklettern. Der Unternehmenserbe wird mit dem Helikopter auf 4.000 Meter Höhe geflogen und fängt erst hier seine Bergtour an.« So könnte Sahra Wagenknecht den Abend eröffnen, so steht es in ihrem Buch Freiheit statt Kapitalismus, und schon wäre allen klar, wie die Fronten im Raum verlaufen, nämlich zwischen ihr und dem Rest. Doch sie sagt diesen Satz nicht, sie zitiert stattdessen lieber Ludwig Erhard, den Säulenheiligen aller Unternehmer: In Deutschland müsse es endlich wieder »Wohlstand für alle« geben. Wagenknecht weiß, dass so etwas in bürgerlichen Kreisen gut ankommt. Immerhin ist sie für diese Verneigung sogar schon mal vom CSU-Granden Peter Gauweiler gelobt worden.

Doch untreu wird sich Wagenknecht dann trotzdem nicht. Nach dem kurzen Erhard-Exkurs doziert sie über den Niedergang des Landes, wie sie es schon unzählige Male getan hat, in Talkshows, in Interviews, in Artikeln: Arm verliert gegen Reich. Der Bürger gegen den Markt. Der demokratische Nationalstaat gegen einen europäischen Superstaat. Sie sagt nichts Neues, aber sie dringt mit genau diesen Worten seit der Finanzkrise in neue Kreise ein.

Vor zehn Jahren hätten die konservativ-liberalen Unternehmer sie sicher nicht über die Türschwelle gelassen. Heute freuen sie sich über die prominente Nachbarin, seit Kurzem wohnt Wagenknecht mit Oskar Lafontaine im Saarland. Wütende Proteste ruft sie nicht mehr hervor. Nicht mal bei Frau Ostermann. Die junge Unternehmerin stellt zwar freundlich lächelnd fest, das mit dem Sozialstaat sehe sie etwas anders. »Hohe Steuern, das finde ich einfach total unfair. Ein Armer wird nicht dadurch reich, dass ein Reicher arm wird«, sagt sie noch. Doch für einen anregenden Streit reicht das nicht. Denn als sie dann über das eigentliche Thema spricht, die Euro-Krise, ergänzt sich die Unternehmerin auf überraschende Weise mit der Marxistin. Auch Ostermann klagt über das »Politikversagen« in der Krise. Darüber, dass Banken nicht haften müssen, sondern durch Rettungsschirme aufgefangen werden. Darüber, dass die EZB Staatsanleihen kauft und Europa zur »Transferunion« wird. Nur ist ihr Stil ein anderer. Wo Wagenknecht kühl analysiert und strategisch argumentiert, wirkt Ostermann eher hilflos empört: »Man ist halt total verwirrt, dass die Regeln außer Kraft gesetzt werden.«