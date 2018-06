Wer so anfängt, setzt Ortskenntnis voraus: "Mein Name ist Rosarius Delamont. Ich bin mit dem Delamont verwandt, der in Kall ein Friseurgeschäft hatte." Na und, denkt sich der Unkundige, Kall? Leser von Norbert Scheuer sind sofort orientiert. Auch über den Eifelort. Peehs Liebe heißt der neue Roman des studierten Philosophen Scheuer, der als Programmierer für die Telekom arbeitet. Darin sind sehr übliche Themen abgehandelt, Zeitgeschichte, Erinnerung, Genealogie. Trotzdem ist Scheuer ein besonders schönes und gefährliches Kunststück gelungen, nah am Abgrund der Verrücktheit und des Kitsches.

Kall, Eifel, so heißt sein Erzählband, und so könnten alle Teile seiner fiktiven Dorfchronik heißen, also auch Überm Rauschen (2009), der Roman, der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Wie Arnold Stadler und Andreas Maier laboriert Norbert Scheuer an einer antiidyllisch runderneuerten Heimatliteratur. Aber er bleibt besonders obsessiv in seiner kargen Provinz und – schreibt an seinem einen Buch.

1951 in Prüm geboren, kreist er seither literarisch um den Ort, in dem er lebt: Kall, Ortsteil Keldenich, 893 Einwohner. Im Abspann seines neuen Werks gilt sein Dank dem Cafeteriapersonal des dortigen Supermarktes – im Roman eine der Kulissen in der Geschichte von Rosarius Delamont.

Der gehört unter die charakteristischen Sonderlinge, die Norbert Scheuers Arte-povera-Eifel-Saga bevölkern. Er ist der idealisierte Dorfdepp. Erst mit 23 Jahren wuchs er; vorher blieb er eher stumm. Später sieht man ihn Einkaufswagen zusammenschieben. Er zitiert dabei Hölderlin. Und er liebt Peeh wie verrückt. Aber Peeh ist gegangen. Rosarius blieb, behütet von einer engen, unheilen und erbarmungslosen Ödnis. Sie übt auf das Scheuer-Personal eine rätselhafte Anziehungskraft aus.

Außerhalb dieser Landschaft taugen Scheuers Helden zu nichts. Rosarius bleibt abseits der Gemarkungsgrenze orientierungslos. Draußen ist die böse Welt, Erziehungsheim, Gefängnis, Untergang. Das Personal in diesem Winkel: Zehner, der Schwadroneur, und Vincentini, der Hölderlin-Rezitator und Beglücker einsamer Eifelfrauen. Im neuen Buch ist er mit der schrägen Kathy zusammen, der Mutter von Rosarius. Man sieht Rosarius öfters in Vincentinis Auto sitzen, von ihm hat er die Hölderlin-Zitiererei. So schließen sich die kleinen Kreise.

Norbert Scheuer hat ein Faible für labyrinthische Verwicklungen, Symmetrien, doppelgesichtige Motive. Erzählt wird von einer allwissenden Stimme. Hinzu kommen die Erinnerungen von Rosarius, die souverän klingen für jemand, der von Trier aus nicht mehr heimfindet. Eingeschoben sind Auszüge aus dem Tagebuch eines Archäologen, des vermeintlichen Vaters des Helden. Und Passagen aus Hölderlins Roman Hyperion. Das ist ein seltsamer Mix, aber er erschließt sich am Ende.

Ausgangspunkt des Romans ist ein Altersheim, in dem Rosarius brabbelnd verdämmert. Umsorgt wird er von Annie, die er für seine große Liebe Peeh hält. Für Annie ist das auch in Ordnung so. Sogar erotisch hat sie Erbarmen mit ihm. Nach und nach steigt sie – auch der Leser – durch seine Geschichte hindurch.

Am Ende des Buches ist Rosarius schon einige Jahre tot. Aber das spielt keine Rolle mehr, alles geht weiter, vieles kehrt wieder. In Kall und überall. Annie jedenfalls ist Mutter geworden. Wir sind wieder in der Gegenwart. Der Bub lernt erst sehr spät sprechen. Wahrscheinlich ist er mit dem ehemaligen Kaller Friseur verwandt.