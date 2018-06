Der Landstrich am Karawankenrand ist ein ganz spezieller Ort. In diesem Ideenbiotop erblüht manch kühner Gedanke. Als "Einstiegsdroge" gelten dort beispielsweise mehrsprachige Aufschriften, die sonst nirgendwo auf der Welt Suchtpotenzial entfalten können. Der Wirkung dieser bewusstseinsverändernden Buchstabenfolgen ist vermutlich eine weitere tolle Idee zu verdanken, die jüngst der lokale Finanzverwalter ausbrütete.

Der Original-Kärntner legte einen Gesetzesentwurf vor, der für jede legale und illegale Liebesdienerin eine monatliche Rotlichtgebühr in der Höhe von 100 Euro vorsieht. Eine Art Verwaltungsabgabe, wie es heißt, die bei über 40.000 Gunstgewerbetreibenden dem Land 50 Millionen zusätzlicher Einnahmen bringen kann. Genial, zweifelsohne.

Man staunt allerdings, was da genau gebührenpflichtig verwaltet werden soll. Sind etwa regelmäßige Qualitätskontrollen gemeint, bei denen der gebotene Service getestet wird? Wo beginnt eigentlich illegaler Liebesdienst, und wie macht man ihn ausfindig? Auf jeden Fall ist die Empörung in der betroffenen Berufsgruppe groß. Ein Hurenaufmarsch sei geplant vor dem Landtag. Mit Trillerpfeifen und nackten Tatsachen. Dagegen ist nichts zu sagen, Demos in Berufskleidung sind absolut üblich.

Auch Riesenkondome sollen zum Einsatz kommen, um das Schlimmste zu verhüten. Wird es gar zu einem Vaginastreik der hübschen Kärntnerinnen kommen, der schließlich auf das ganze Land übergreift? Der Verdacht, dass die Zuhälterei von der öffentlichen Hand übernommen werden soll, liegt nahe, ist aber falsch.

Eine sinnlose Abgabe einzuführen hat mit gewöhnlicher Kuppelei absolut nichts zu tun, da würde man dieser Branche unrecht tun. Die Nuttensteuer kann auch nicht als Schutzgeld betrachtet werden, denn der Regierungsludde übernimmt keinerlei Beschützerdienste rund ums Lotterbett. Der Versuch, ohne Gegenleistung Geld zu kassieren, entspricht vielmehr einer Usance, die sich vertikal durch das gesamte politische Gewerbe zieht. Doch wie will man das dem horizontalen Gewerbe erklären?